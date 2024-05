Bitpanda lässt nun über Index gesammelt in Memecoins investieren

Es ist für Bitcoin-Hardliner wohl so etwas wie das Gegenteil zum BTC-Sparplan: Jedenfalls aber hat Bitpanda heute, Montag, einen eigenen Meme Coin Leaders Index lanciert. Dieser enthält aktuell die sechs größten Spaßwährungen der Krypto-Branche, nämlich PEPE, FLOKI, WIF, BONK, DOGE und SHIB, und erlaubt es Kund:innen, gesammelt in diese Meme-Coins zu investieren. Auch wenn ihr echter Nutzen fraglich ist, fraglos sind sie ein wichtiger Teil der Krypto-Kultur.

Der Meme Coin Leaders Index ist neben zahlreichen anderen Indezes wie zu Themenfeldern wie DeFi, Infrastruktur oder Media sowie den Top 5 bzw. Top 10 Kryptowährungen ein weiterer Index, der das Investieren in Krypto-Assets vereinfachen soll. Er wird in Kooperation mit MarketVector Indexes angeboten und jedes Monat neu gewichtet. Aktuell besteht der Index zu etwa 30 Prozent Dogecoin, 29 Prozent SHIBA INU und 16 Prozent Pepecoin, der Rest verteilt sich auf die anderen Spaßwährungen FLOKI, WIF und BONK.

„Unser Angebot an Indexprodukten ist auf Bitpanda noch einmal größer geworden! Meme-Coins sind ein großer Teil der Kryptokultur, und die Nachfrage unserer Nutzer, eine einfache Möglichkeit zu haben, in sie zu investieren, war enorm. Wir haben zugehört und geliefert. Für alle Investoren, die Krypto, Hunde und Memes lieben – ‚such Index, much Wow‘“, heißt es in einer Aussendung seitens Eric Demuth, Co-Founder und CEO von Bitpanda.

Hohe Volatilität verspricht Achterbahnfahrt

Die Volatilität der Spaßwährungen und somit des Index selbst ist vergleichsweise hoch – er wird für den Meme Coin Leaders Index aktuell mit 22,4 Prozent angegeben, während etwa der BCI 5 (hier stecken Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB und XRP drin) eine Volatilität von 12,2 Prozent hat. Damit ist klar: Wer in den Index investiert, nimmt direkt an der Achterbahnfahrt der Spaßwährungen teil.

Meme-Coins sind neben den beiden altbekannten Größen Dogecoin und SHIBA INU (technisch gesehen bloß ein EC-20-Token auf Ethereum) doch ein wesentlicher Faktor geworden, insbesondere bei Solana. So etwa haben die beiden Meme-Token TREMP und BODEN im April durch überraschende Popularität zu einer Überlastung der Kapazität des Blockchain-Netzwerks geführt. Auch das zeigt: Meme-Coins mögen technisch eher nutzlos sind, gehandelt werden sie jedoch intensiv.