Bitpanda und Coinmotion werden Krypto-Angebot in Skandinavien ausbauen

In der Krypto-Welt von BItpanda passiert gerade so einiges. So verkündet Bitpanda Technology Solutions, eine der skalierbarsten „Investing-as-a-Service“-Infrastrukturen in Europa und weltweit, zwei neue Partnerschaften.

Zuerst die Vereinigten Arabischen Emirate…

Erst hat Bitpanda Technology Solutions seine Expansion in die Vereinigten Arabischen Emirate bekannt gegeben und kurz darauf seine Kooperation mit der „National Bank of Ras Al Khaimah (RAKBANK)“ verlautbart. Ziel dabei ist, eine Plattform für den sicheren Handel und die Verwaltung digitaler Vermögenswerte für Millionen von Menschen in den VAE bereitzustellen. Dafür soll eine neue digitale Infrastruktur geschaffen werden, die es der RAKBANK ermöglicht, virtuelle Währungen wie Krypto an ihre Kund:innen auszugeben. Der Deal ist unter Dach und Fach – das Unternehmen wartet allerdings noch auf die Genehmigung durch die Zentralbank der VAE.

…dann Finnland

Bitpanda Technology Solutions hat allerdings noch einen weiteren Meilenstein erreicht: Eine Krypto-Expansion gemeinsam mit dem finnischen Krypto-Broker „Coinmotion” in Nordeuropa. Durch die Zusammenarbeit wird Coinmotion sein Angebot von 12 auf über 400 digitale Vermögenswerte erweitern können. BTS wird, ähnlich wie in den VAE, die dafür notwendige Infrastruktur bereitstellen. Die 10 gefragtesten Kryptowährungen sollen bereits für Coinmotion-Nutzer:innen verfügbar sein, weitere sollen in den kommenden Monaten folgen.

Coinmotion will Krypto-Vorreiter in nordischer Region werden

Mit der Partnerschaft will Coinmotion nicht nur seine Marktführerschaft in Finnland stärken, sondern auch zum Krypto-Vorreiter in der gesamten nordischen Region werden. Das Unternehmen wurde 2012 gegründet und zählt mit mehr als 100.000 Kund:innen zu den führenden finnischen Anbietern digitaler Währungen.

Nachfrage nach Kryptowährungen wächst

Ein steigendes Interesse an Krypto-Währungen stellt nicht nur Bitpanda selbst in Österreich fest, Trending Topics berichtete. Auch Antti-Jussi Suominen, CEO von Coinmotion, weist auf eine stark wachsende Kundennachfrage hin. Er zeigt sich erfreut, in naher Zukunft „die größte Auswahl an Kryptowährungen und Investitionsmöglichkeiten anzubieten“. Die Technologie von Bitpanda ermögliche Coinmotion-Kund:innen neben einer „schnellen und sicheren“ Erweiterung des Krypto-Angebots auch eine verbesserte User Experience.