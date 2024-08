STS Digital erwirbt flovtec und will Markt für digitale Vermögenswerte aufmischen

“STS Digital“ ist auf außerbörslichen Handel und Market Making von digitalen Vermögenswerten spezialisiert. Mit der Übernahme des Schweizer Market Makers “flovtec“ will STS Digital jetzt seine Market-Making-Kapazitäten erweitern. Der European Super Angels Club (ESAC), bestehend aus einem Konsortium von mehr als 400 europäischen Business Angels, war mit etwa 1,5 Millionen Euro in flovtec investiert und freut sich über einen erfolgreichen Exit.

So funktionieren Market Makers

Market Makers sind Finanzakteure, die für die Bereitstellung von Liquidität in einem Markt sorgen. Im Fall von STS Digital werden Kauf- und Verkaufsaufträge für bestimmte Vermögenswerte angeboten. Der Market Maker verdient Geld durch die Differenz zwischen dem Ankaufs- und Verkaufspreis, dem sogenannten Spread. Die Übernahme von flovtec sei ein Meilenstein in der Mission von STS heißt es per Aussendung. Neben dem Ausbau der Market-Making-Kapazitäten, sollen auch Liquiditätslösungen für digitale Vermögenswerte verbessert werden.

Was flovtec und STS Digital bisher gemacht haben

Der Schweizer Krypto-Market-Maker flovtec ist seit 2018 aktiv. In dieser Zeit hat er sich durch die Bereitstellung von Liquidität auf den Märkten für diverse digitale Vermögenswerte einen Ruf aufgebaut. Dabei kommen algorithmische Handelsstrategien und Liquiditätsmanagementlösungen zum Einsatz, um effiziente Märkte für liquide und illiquide Token zu ermöglichen.

STS Digital ist ebenso ein Handelsunternehmen für digitale Vermögenswerte, das sich auf den OTC-Handel und Market Making spezialisiert hat. Unter den angebotenen Dienstleistungen für digitale Vermögenswerte befinden sich außerdem: Verwahrung, Kassahandel und strukturierte Produkte und Derivatehandel. STS wird von der integrierten Regulierungsbehörde für den Finanzdienstleistungssektor in Bermuda lizenziert und reguliert.

Vision von STS

Mit der Übernahme von flovtec will STS nun seine Market-Making-Dienstleistungen erheblich beschleunigen. Dem Kundenstamm von flovtec möchte man eine höhere Liquidität und engere Spreads anbieten – also eine Verringerung des Preisunterschieds zwischen dem Kauf- und Verkaufspreis des Vermögenswertes. Gleichzeitig soll die Kundenbetreuung durch das nun kombinierte Fachwissen verbessert werden.

Die eigens entwickelte Handelsinfrastruktur und Algorithmen von flovtec sollen in die bestehende Plattform von STS integriert werden, sowie man die geografische Reichweite im europäischen Markt ausbauen möchte. Dadurch soll ein technologischer Vorsprung gegenüber der Konkurrenz entstehen.

Stimmen zur Übernahme

Für Berthold Baurek-Karlic, Präsident des European Super Angels Club, ist klar: Mit flovtec gewinnt STS Digital eine Menge Expertise, Erfahrung und innovative Ansätze, von denen sie letztlich profitieren werden. Wir freuen uns als European Super Angels Club, dieses junge und innovative Unternehmen auf ihrem erfolgreichen Weg begleitet haben zu dürfen.“ Laut dem Co-Founder und Co-CEO von STS Digital Gideon Hyams wächst STS in einem rasanten Tempo, weshalb eine Erweiterung des Teams erforderlich war. Mit der Akquisition von flovtec will er die steigende Kundennachfrage befriedigen.