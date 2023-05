Bitpanda und Trending Topics launchen Integration für die wichtigsten Krypto-Preise

Trending Topics-Leser:innen interessieren sich für viele Dinge – und dazu gehören auch die aktuellen Preise der wichtigsten Kryptowährungen. Dazu kann man bekannte Webseiten wie CMC oder CoinGecko auschecken – oder man kommt künftig einfach zu TrendingTopics.eu. Dort werden ab sofort die aktuellen Preise acht der wichtigsten und bekanntesten Coins und Tokens via Echtzeit-Feed dargestellt, und zwar sowohl mobil wie auch am Desktop. Die Echtzeit-Daten dazu liefert dabei die Bitpanda Broker API, es werden Euro-Preise sowie die Entwicklung innerhalb der letzten 24 Stunden gezeigt.

Die Preise folgender Krypto-Assets werden angezeigt:

Bitcoin (BTC)

Ethereum (ETH)

Bitpanda Ecosystem Token (BEST)

Cardano (ADA)

XRP

Tether (USDT)

Polygon (MATIC)

Dogecoin (DOGE)

Die Preis-Ticker können jederzeit auch geändert werden, sollte sich an der Marktlage und am Interesse der Nutzer:innen etwas ändern und neue/andere Token und Coins von Interesse sein. Wer die Krypto-Assets kaufen will, wird im Preis-Ticker auch gleich zu Bitpanda weitergeleitet; kaufen neue Bitpanda-Nutzer:innen dann Krypto-Assets, dann wird Trending Topics am Umsatz von Bitpanda beteiligt (Affiliate-Links).

„Trending Topics ist die erste Medien-Plattform, die den Preis-Ticker von Bitpanda nativ ins Web-Design einbettet. Die Integration des Bitpanda-Preis-Tickers ist ein weiterer Beweis, dass die Krypto-Adaption voranschreitet, sie mehr und mehr im Alltag ankommt. Genau das unterstützen wir Bitpanda seit Anbeginn: Wir wollen Investor:innen die größtmögliche Auswahl an Möglichkeiten bieten, wenn es um Investments in digitale Assets geht – und dies einfach, reguliert und in einem sicheren Umfeld”, sagt Magdalena Hoerhager, VP Growth bei Bitpanda.

„Wir denken, dass unsere Leser:innen so einen schnellen, guten Überblick über die Lage am Krypto-Markt bekommen, wenn sie unsere Berichte, Podcasts und Videos konsumieren. Es freut uns natürlich, dabei mit dem führenden Krypto-Unternehmen in Europa zu kooperieren“, so Jakob Steinschaden, Mitgründer und Chefredakteur von Trending Topics. „Der derzeitige Krypto-Winter ist eine gute Phase, um neue Services zu entwickeln. Die Integration von Preisdaten ist vielleicht nur der erste Schritt in Richtung neuer Dienste für User – stay tuned!“

Disclaimer: Diamond Hands Ventures, das Investment-Vehikel der Bitpanda-Founder Eric Demuth, Paul Klanschek und Christian Trummer, ist zu 4,90 Prozent an Trending Topics beteiligt. Die Bitpanda GmbH ist nicht direkt an Trending Topics beteiligt.