Blockpit: Krypto-Steuersoftware holt AI-Support von HalloSophia ins Boot 

Es gab eine Neuerung im Markt, die Krypto und KI einander näher bringt: Blockpit hat die hybride Kundenserviceplattform “HalloSophia“ integriert und möchte damit menschliche Expertise mit KI-Support verbinden. Als führender Anbieter von Softwarelösungen, die Krypto-Investor:innen beim Bezahlen der Steuern unterstützen, ist Blockpit im Jahr 2023 zu einem der bekanntesten Akteure auf dem europäischen Markt aufgestiegen.

Customer Support durch Mensch und KI

Die Lösung von HalloSophia kombiniert künstliche Intelligenz mit menschlicher Expertise, denn das Linzer Startup ist überzeugt: Bei komplexeren Serviceanfragen, wo KI an ihre Grenzen stößt, müssen menschliche Berater:innen einspringen – vor allem, wenn es um sensible Bereiche wie die Steuerkonformität bei Kryptowährungen geht. Auch rechtliche Fragen benötigen laut dem HalloSophia-Co-Gründer Markus Waghubinger menschliche Beratung. Dafür stehe Blockpits exklusives Netzwerk von Steuerberater:innen in Österreich, Deutschland, der Schweiz, Belgien und Frankreich zur Verfügung.

So will man einen schnellen, individuellen und präzisen Service für Investor:innen garantieren können. Das Linzer Startup verweist auf eine Studie des Marktforschungs- und Beratungsunternehmens „Gartner“, die aufzeigt: 70 Prozent der Kund:innen erwarten innerhalb weniger Minuten eine Antwort auf ihre Anfragen.

KI-Lösung wird maßgeschneidert angepasst

Die SophiaAI, die auf GPT-4 basiert, soll individuell für jedes Unternehmen angepasst werden, indem sie mit spezifischer Unternehmensdokumentation gefüttert wird. Außerdem wurde sie laut Waghubinger mit Daten aus Blogs, Helpcentern und sieben Jahren Support-Historie trainiert, um präzise und konsistente Antworten zu liefern. „In den ersten Monaten wurden mehrere Hundert Beratungsstunden mit einer Kundenzufriedenheit von 99,7 Prozent abgewickelt“, teilte HalloSophia mit.

„AI for free, human for a fee“

Während der KI-Support für Krypto-Investor:innen kostenlos sein wird, ist für die Beratung durch Steuerexpert:innen ein Betrag zu entrichten. Die KI von HalloSophia soll selbst in der Lage sein, zu erkennen, wann menschliche Expertise erforderlich ist. Beratungstermine und Zahlungen ließen sich autonom abwickeln, heißt es seitens des AI-Startups. Getestet werden kann die SophiaAI allerdings nur von bestehenden und eingeloggten Blockpit-Kund:innen.

Interesse aus dem Silicon Valley

Waghubinger hat seine Software auch im Silicon Valley vorgestellt und konnte somit einige Proof-of-Concept-Kunden in den USA gewinnen. Das HalloSophia-Team sieht dort eine neue Generation von KI-gestützten Softwarelösungen entstehen. Es gehe darum, menschliche Services in AI-Lösungen zu integrieren, um so Teile von professionellen Dienstleistungen zu ersetzen. Dies sei ein neues, vielversprechendes Geschäftsfeld.