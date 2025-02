BMW stellt Steuergerät „Heart of Joy“ für verbesserte Fahrdynamik vor

BMW hat ein neues zentrales Steuergerät namens „Heart of Joy“ entwickelt, das die Fahrdynamik und Effizienz von Elektrofahrzeugen grundlegend verbessern soll. Das System verarbeitet Informationen zehnmal schneller als bisherige Lösungen und wird erstmals in der kommenden Neuen Klasse zum Einsatz kommen.

Das „Heart of Joy“-Steuergerät vereint laut Hersteller die Kontrolle über Antrieb, Bremsen, Laden und Teilfunktionen der Lenkung in einem zentralen System – ein Novum in der Elektromobilität. Die Recheneinheit verarbeitet Daten mit minimalen Verzögerungen im Millisekundenbereich, was eine präzisere Fahrzeugkontrolle ermöglichen soll. Im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen, die separate Steuergeräte für verschiedene Funktionen verwenden, integriert die neue Technologie alle fahrdynamischen Aspekte in einer Einheit.

Optimierte Energieeffizienz

Die Integration verschiedener Fahrzeugfunktionen führt laut BMW zu messbaren Verbesserungen in mehreren Bereichen. Das System ermöglicht eine Effizienzsteigerung von bis zu 25 Prozent, hauptsächlich durch optimierte Energierückgewinnung (Rekuperation) beim Bremsen. Diese Funktion soll 98 Prozent aller Bremsvorgänge ausmachen, wodurch die mechanische Bremse nur noch in Ausnahmesituationen benötigt wird.

Die neue Steuerungstechnologie wirkt sich direkt auf das Fahrverhalten aus. Fahrer:innen sollen von einem präziseren Kurvenverhalten und einer optimierten Fahrzeugstabilität profitieren. Das System ermöglicht zudem sanftere Übergänge zwischen verschiedenen Fahrzuständen, etwa beim Anhalten und Anfahren.

Integration in die Neue Klasse

Das „Heart of Joy“-Steuergerät ist eines von vier zentralen Hochleistungsrechnern in der neuen Fahrzeugarchitektur von BMW. Die ersten Fahrzeuge mit dieser Technologie werden noch in diesem Jahr im ungarischen Werk Debrecen produziert. Die Technologie ergänzt die drei Hauptmerkmale der sogenannten Neuen Klasse – elektrisch, digital und zirkulär – um eine vierte Dimension der Fahrdynamik.

Zur Demonstration der Leistungsfähigkeit entwickelte BMW ein spezielles Testfahrzeug, den BMW Vision Driving Experience, der mit einem maximalen Drehmoment von 18.000 Newtonmetern die Grenzen des Systems auslotet. Das Fahrzeug wird auf der Auto Shanghai 2025 erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Im Gegensatz zu „Heart of Joy“ selbst ist für den BMW Vision Driving Experience allerdings keine Serienproduktion geplant.