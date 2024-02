BOLSTair: Fitnesscenter für die Hosentasche

Das deutsche Startup BOLSTair, gegründet von Tobias Deckert, präsentiert sich als Lösung für den Bewegungsmangel der modernen Lebensweise. Das Produkt, ein aufblasbares und multifunktionales Kissen, hat einen patentierten Aufblasmechanismus und ermöglicht individuell einstellbare Anwendungen wie Fitness-Workouts, Yoga, Meditation und Dehnungsübungen.

Die Idee hinter BOLSTair entstand als Antwort auf den wachsenden Bedarf an vielseitigen Trainingsgeräten, die sowohl einfach zu handhaben als auch leicht zu transportieren sind, insbesondere in Zeiten des Home-Office. Durch die Zusammenarbeit mit zertifizierten Yoga-, Pilates- und Fitnesstrainer:innen sowie Physiotherapeut:innen und Sportwissenschaftler:innen entstand ein Produkt, das sich in verschiedene Trainingsarten integrieren lässt.

Klein aber oho

Das Produkt besteht aus zwei Hauptkomponenten: einer luftundurchlässigen, wasserdichten Innenblase und einem strapazierfähigen Außentextil. Das BOLSTair zeichnet sich durch sein kompaktes Packmaß von 20x15x3 Zentimetern und ein Gewicht von nur 300 Gramm aus. Mit seinem integrierten Aufblasmechanismus ist es laut Hersteller in wenigen Sekunden einsatzbereit. Die drei großen Einsatzbereiche des BOLSTair sind laut Website Prävention, Regeneration und Meditation.

Die Zielgruppe des BOLSTair ist breit gefächert und umfasst Yogis, Pilates-Enthusiast:innen, Fitness-Liebhaber:innen, Reisende, Crossfitter:innen, Wassersportler:innen, Menschen im Home-Office, Sportteams und Profisportler:innen. Das Produkt ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, von Basic bis Premium, mit Preisen von 69 € bis 149 €.

BOLSTair bietet über die eigene Website auch eigens erstellt Workouts im Bereich Muskelaufbau- & Präventionstraining und Mobilitätstraining an. Im Internet sind bereits auch einige Yoga-Routinen mit BOLSTair zu finden.

Gründer Tobias Deckert erklärt, dass wissenschaftliche Studien die Vorteile von instabilen Unterpolsterungen wie dem BOLSTair belegen. Diese helfen dabei, die Tiefenmuskulatur zu trainieren und können langfristig Rückenschmerzen lindern. Die Instabilität des Kissens ermöglicht es, den Schwierigkeitsgrad von Kraftübungen zu erhöhen, wodurch zusätzliche Muskelgruppen aktiviert und die Tiefenmuskulatur gestärkt wird. Das BOLSTair kann auch als Hilfsmittel für die Verbesserung der Flexibilität dienen.

Es bleibt abzuwarten, wie das Multifunktionskissen sich in der Fitness- und Gesundheitsbranche behaupten wird.

Der Gründer von BOLSTair tritt am 20. Februar bei der Startup-Show 2 Minuten 2 Millionen vor die Investor:innen-Jury. Mehr Infos zu allen Startups der neuen Staffel sich hier.