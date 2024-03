Bonsy: Neue AI-App von Marktguru scannt Kassabons für Ausgaben-Tracking

Wer die Apps von Supermärkten und Co gerne nutzt, steht vor einem Problem: Lidl, Spar und Konsorten geben ihren Kund:innen zwar mittlerweile digitale Kassabons in den Apps – nur die Daten, die darin stecken, kann man nicht wirklich nutzen. Nun hat Marktguru, in Deutschland und Österreich bekannt für seine Prospekt-Plattform, eine eigene App zum Scannen und Erfassen der auf den Rechnungen enthaltenen Daten entwickelt.

Die App heißt Bonsy und kann Kassabons – solche aus Papier genauso wie digitale – automatisch analysieren udn daraus ein digitales Haushaltsbuch für die eigenen Haushaltsausgaben erstellen. Die gekauften Produkte werden automatisch kategorisiert und Statistiken und Infografiken gepackt. So sieht man etwa auf einen Blick, wofür man man wie viel Geld ausgegeben hat – bis hinunter zu Kategorien wie Öl & Essig, Veganes oder Knabbereien. Gescannt werden können die Kassabons nahezu aller Händler:innen, denen man im Alltag so begegnet – also von Supermärkten über Baumärkte bis hin zu Billigläden wie Tedi.

GPT-4, GPT-3.5 und ML.net im Einsatz

Damit das Scannen und vor allem Erfassen der Daten auch funktioniert, hat ein eigenes Team bei Marktguru ordentlich an verfügbaren AI-Modellen gefeilt. „wir verwenden unterschiedlichste Machine-Learning-Ansätze bei Marktguru“, sagt Patrick Dainese, Mitgründer und CEO von Marktguru, zu Trending Topics. „Je nach Bedarf nutzen wir unterschiedliche AI-Modelle, darunter GPT-4 „von der Stange“, aber für unterschiedlichste Anwendungszwecke auch Custom GPT-3.5 und ML.net. Diese Modelle haben wir jeweils mit zig Millionen Daten trainiert.“

Die Apps für iPhone und Android sind kostenlos nutzbar. Wer sie verwendet, sollte wissen: Die erfassten Daten werden in anonymisierter Form Auswertungen über das Einkaufsverhalten der Bonsy-Community genutzt und können mit Lebensmittelherstellern oder Marktforschungsinstituten geteilt werden. „Dabei können niemals Rückschlüsse über einzelne Nutzer:innen getroffen werden.

Es werden auch niemals Analysen zu Kassenbons einzelner Nutzer:innen getätigt sondern immer mit den Daten aller Bonsy-Nutzer:innen vermischt“, heißt es seitens des Anbieters. „So ist sichergestellt, dass die Privatsphäre des einzelnen gewahrt bleibt.“

Echtzeit-Einblicke in Warenkörbe

Die Einkaufsdaten, die mit Bonsy erfasst werden, sind natürlich spannend, weil sie tief in die echten Warenkörbe der Nutzer:innen blicken lassen. Zum Vergleich: Marktdaten zum Einkaufsverhalten werden unter großem Aufwand sowohl für Marktforscher:innen als auch Proband:innen weltweit erhoben. Mit Bonsy ist diese Analyse viel einfacher zu machen.

Zu der Entwicklung von Marktguru passt auch eine Personalie. Seit Anfang des Jahres sitzt Ex-GfK Geschäftsführer Thomas Bachl im Beirat von Marktguru. Der inzwischen als Berater tätige Konsumexperte verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Marktforschungserfahrung aus Stationen als Global Head of Consumer Panels und als Regional General Manager Emerging Markets bei der GfK, heißt es in einer Aussendung.