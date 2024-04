BUNDRE: Ein patentiertes Modeaccessoire macht Unterteile enger

Ursa Dürr hat Bundre entwickelt und möchte damit die Modeindustrie revolutionieren. Wer oder was ist Bundre und was kann es? Alles begann mit dem Problem, dass Gründerin Ursa die meisten Unterteile zu weit am Bund waren. Daraufhin hat sie eine originelle Gürtelspange entwickelt und diese Bunde getauft. Wie das Produkt zum funktionalen Fashion-Accessoire der Österreicher:innen werden soll, erzählt die Jungunternehmerin dem Trending Topics Startup-Interviewer.

Startup Interviewer: Kannst du uns dein Startup vorstellen?

Ursa Dürr: Wir sind BUNDRE. Bundre ist eine neue Alternative zum Gürtel – einfach ein richtig lässiges Modeaccessoire, das wirklich jedes Unterteil perfekt an die Maße der jeweiligen Person anpasst. Weil Bundre keine Gürtelschlaufen braucht und nur vier Zentimeter klein ist, sitzen in Zukunft auch Röcke, Leggings und jedes andere Unterteil perfekt. Zusätzlich kann man Bundre überall am Bund anbringen und so auch leicht verstecken. Uns begeistert Mode und Selbstbestimmtheit und mit Bundre verbinden wir beides.

Wer ist im Gründungsteam?

Ursprünglich habe ich, Ursa Dürr, das Produkt erfunden. Mittlerweile zählen auch Lisa und Michael sowie ein mehrköpfiges Team im Performance-Marketing-Bereich zu Bundre.

Was ist die Geschichte hinter deinem Startup? Wie und warum hast du angefangen?

Ich habe Bundre entwickelt, weil mir jedes Unterteil am Bund zu weit ist – und es mich genervt hat, dass es hier als flexible Lösung nur den Gürtel gibt. Weil Unterteile in den wenigsten Fällen richtig gut sitzen, braucht es hier eine zusätzliche Möglichkeit, Unterteile perfekt an jede:n anzupassen.

Wie sieht es mit der Konkurrenz aus? Und was macht euch als Bundre einzigartig?

Unser USP ist unser Produkt, das auch patentiert ist. Zusätzlich sind wir ein Modeaccessoire, das regional in Österreich gefertigt wird und es sich zum Ziel gesetzt hat, nachhaltig zu verändern, wie Menschen Kleidung tragen. Denn mit Bundre trägt man Kleidung länger, besser passend und einfach lieber. Und so investiert man gerne auch in hochwertige Mode und lässt Fast Fashion mal links liegen.

Wie wird euer Produkt hergestellt?

Bundre wird spritzgegossen. Hier verwenden wir eine spezielle Materialmischung sowie unser zum Patent angemeldetes „Konstrukt“.

Wer ist eure Zielgruppe und wie erreicht ihr sie?

Jeder! Kleiner Scherz. Primär fokussieren wir uns auf Frauen im Alter von 18 bis 35 Jahren. jedoch sind auch Männer begeisterte Träger von Bundre und möchten sie bald nicht mehr missen. Wir verkaufen D2C in unserem Onlineshop und legen hier den Fokus auf Social-Media und Google als Marketingkanäle. On top of that sind wir bereits in Gesprächen mit Retailern, um Bundre bald auch im Handel präsentieren zu können.

Wie sieht es mit bisherigen Finanzierungen aus? Gibt es schon Investor:innen?

Wir konnten bereits den ersten Investor gewinnen, sonst ist Bundre bis dato eigenfinanziert.

Kannst du uns dein Geschäftsmodell erklären? Wie generiert dein Startup Einnahmen?

Wir verkaufen unser Produkt in verschiedensten Farben, Designs und limited Editions D2C und B2B. Zusätzlich wird es Bundre in Zukunft in verschiedenen Versionen und mit noch mehr Funktionalität geben.

Was sind die nächsten Schritte für dein Startup?

Das ist auf jeden Fall der Markteintritt per Anfang Mai. Bis Ende des Jahres geben einfach einmal Gas und sehen uns an, wo wir Bundre am besten platzieren und was sich unsere Kund:innen wünschen.