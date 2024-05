BYD: Chinas günstiges E-Auto auf dem Weg nach Europa

Die Ankündigung, dass BYD sein bisher erschwinglichstes Elektroauto, den Seagull, auch nach Europa bringen wird, hat Anfang März für großes Aufsehen gesorgt. Mit einem Preis von umgerechnet 9.000 Euro setzt BYD den Markt in China unter Druck. Laut Bloomberg plant das Unternehmen, den Seagull ab nächstem Jahr auch auf dem europäischen Markt anzubieten, wobei der Preis hier voraussichtlich höher liegen wird.

BYD bietet den Seagull in China als preiswerten Einstieg in die Elektromobilität an. Als weltweit größter Hersteller von Elektrofahrzeugen im vergangenen Jahr strebt BYD weiterhin danach, seine Marktanteile zu erweitern. 2025 wird das Modell auch in Europa erhältlich sein, jedoch in einer abgewandelten Form. Stella Li, Executive Vice President von BYD, bestätigte gegenüber der spanischen Website „Forococheselectricos„, dass der Seagull für den europäischen Markt neu konzipiert wird. In Brasilien und Mexiko wird das Modell bereits unter der Bezeichnung Dolphin Mini verkauft.

Seagull in Europa teurer

Der Seagull ist in China derzeit umgerechnet für weniger als 10.000 Euro erhältlich. In Europa wird er voraussichtlich deutlich teurer sein. Verantwortliche bei BYD rechnen damit, dass der Preis unter 20.000 Euro bleiben wird. Dies könnte die Elektroautoindustrie in Europa grundlegend verändern, da der Seagull zu einem Preis angeboten wird, der bisher im Segment nahezu konkurrenzlos ist.

Europäische Autohersteller sind bereits besorgt über die zunehmende Konkurrenz aus China. Die mögliche Einführung von Strafzöllen durch die Europäische Union auf chinesische Elektroautos könnte die Situation weiter verschärfen. Trotzdem sehen Branchenexpert:innen den Seagull als potenziellen Wendepunkt in der Automobilindustrie, was die etablierten Hersteller dazu zwingt, ihre aktuellen Strategien zu überdenken.

Premiumfunktionen und zwei Batterie-Optionen