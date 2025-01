BYD kann demnächst Tesla als größter E-Auto-Hersteller der Welt überholen

BYD erreichte im Jahr 2024 einen bedeutenden Meilenstein mit dem Verkauf von insgesamt 4,25 Millionen Fahrzeugen, wovon 1,76 Millionen reine Elektrofahrzeuge waren. Besonders bemerkenswert war der Dezember, in dem das Unternehmen einen neuen Monatsrekord von 510.000 verkauften Fahrzeugen aufstellte. Diese Zahlen umfassen sowohl Elektrofahrzeuge als auch Hybridmodelle.

Der Kampf um die Marktführerschaft im EV-Segment spitzt sich zu. Tesla verkaufte in den ersten drei Quartalen 2024 etwa 1,29 Millionen Fahrzeuge und müsste im vierten Quartal mindestens 467.000 Einheiten absetzen, um BYD’s Jahreszahl zu übertreffen. Beide Unternehmen setzten zum Jahresende auf aggressive Preisnachlässe, um ihre Verkaufsziele zu erreichen.

Zum Erfolg mit günstigen E-Autos

BYD, ursprünglich 1995 als Batteriehersteller gegründet, expandiert zunehmend international. Trotz Handelsbeschränkungen in den USA baut das Unternehmen seine Präsenz in Europa aus und errichtet neue Produktionsstätten in Brasilien und Südostasien. Mit erschwinglichen Modellen wie dem Seagull, der für etwa 10.000 Dollar angeboten wird, zielt BYD darauf ab, neue Märkte zu erschließen und seine globale Präsenz weiter auszubauen.

An der Börse sieht die Angelegenheit freilich ganz anders aus: Dort ist Tesla mit einer Marktkapitalisierung von etwa 1,3 Billionen Dollar etwa 12 Mal wertvoller als BYD, das derzeit auf etwa 103 Milliarden Dollar kommt. Interessanterweise ist Xiaomi, das ebenfalls ins E-Auto-Geschäft einstieg, noch einmal etwas größer als BYD an der Börse, und hält bei 112 Mrd. Dollar. Die deutschen Hersteller Porsche, Mercedes, BMW und Volkswagen sind nur mehr halb so viel wert wie BYD und Xiaomi: