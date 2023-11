C Seed: Österreichische Videosystem-Firma holt Millionenfinanzierung von Tauros Capital

C Seed, ein 2009 gegründetes Unternehmen mit Produktionssitz in Niederösterreich, das hochwertige Videosysteme sowie dazugehörige-Audiosysteme entwickelt, hat ein Millioneninvestment an Land gezogen. Das Kapital stammt von Bestandsinvestor Tauros Capital aus Wien. Die Mittel aus dieser Investitionsrunde sollen in die weitere Expansion des Unternehmens sowie in die Entwicklung neuer Produkte fließen.

C Seed baut faltbare Videosysteme

Vor einigen Wochen hat C Seed ein eigenes Indoor-Videosystem eingeweiht. Alexander Swatek, der Eigentümer und Geschäftsführer der Firma, sagt sich zu seinem Unternehmen: „Wir betrachten uns als High-Tech Manufaktur. Mit unserem Team teilen wir die Leidenschaft, die besten Videosysteme der Welt zu entwickeln. Unser Credo ist es, jedem Kunden höchste Qualität und Einzigartigkeit zu bieten. Um dies auch in Zukunft sicherzustellen, haben wir eine Partnerschaft mit Tauros Capital geschlossen.“

Das Unternehmen besitzt mehrere internationale Patente für seine Videosysteme. Die Systeme sind sowohl auf Innen- wie auch Außenräume spezialisiert. Das Besondere an den Bildschirmen ist, dass sie sich automatisch zusammenfalten und entfalten können. Somit können die Outdoor-Bildschirme praktisch aus dem Boden sprießen und sich automatisch selbst aufbauen. Die Jungfirma beliefert heute die Märkte Europa, die USA sowie den Mittleren Osten.

„Hidden Champion“ aus Österreich

„Wir sehen großes internationales Potenzial für die beeindruckenden Videosysteme. Das Unternehmen vereint ein herausragendes Design mit modernster Technologie und schafft damit ein einzigartiges Unterhaltungserlebnis im Luxusbereich. Im Großyachtsegment ist C Seed darüber hinaus Weltmarktführer. Das Unternehmen ist ein richtiger ‚hidden champion‘ aus Österreich, wird von Alexander Swatek hervorragend geführt und hat volle Auftragsbücher für die kommenden Jahre. Das eröffnet dem Unternehmen bemerkenswerte Wachstumschancen, die wir gemeinsam mit C Seed nutzen wollen“, sagt Christof Neuner von Tauros Capital.