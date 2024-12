Cambioo: „Steck alles rein, auch wenn andere es nicht verstehen“

Heizungsausfall, Wasserschaden, Parkplatzproblem: Wenn man künftig bei seiner Hausverwaltung mit einem Anliegen anruft, dann kann es sein, dass kein Mensch mehr abhebt, sondern die AI. Denn das Wiener Startup Cambioo hat eine KI-gestützte Telefonlösung speziell für die Immobilienbranche entwickelt, die mehr und mehr zum Einsatz kommt.

Noah Reis, Gründer und Geschäftsführer von Cambioo, hat das Startup gemeinsam mit Paul Höller (CTO), Viola Poppe (COO), Laurids Werzowa (CIO) und Lion Düll-Rodler (CSO) an den Start gebracht. Die AI-Hotline wird nach Minuten abgerechnet, und für 2025 ist eine Pre-Seed-Finanzierungsrunde geplant. Gründer Noah Reis gibt im Interview Einblicke in das Unternehmen:

Kannst du uns dein Startup vorstellen? Was macht ihr genau?

Wir bei Cambioo haben eine KI-gestützte Telefonlösung speziell für die Immobilienbranche entwickelt. Unsere KI telefoniert auf Augenhöhe – fast wie ein Mensch. Sie versteht komplexe Anliegen, bringt umfassendes Branchenwissen mit und nimmt Anfragen präzise und professionell auf. Damit entlasten wir Hausverwaltungen und Maklerfirmen nachhaltig, verbessern die Effizienz der Kommunikation und geben Ihnen die Möglichkeit, sich auf Ihre Kernaufgaben zu konzentrieren.

Was ist die Geschichte hinter deinem Startup? Wie und warum hast du angefangen?

Die Reise von Cambioo begann in Thailand, als ich, Noah Reis, zusammen mit meiner Freundin meine Schwester und ihre Freundin besuchte. Nach meinem letzten Start-up hatte ich mir eine Pause genommen, um mich tief mit KI auseinanderzusetzen und ein neues Abenteuer zu suchen. In Thailand spielten wir oft ein Spiel namens „Cambio“. Der Name für das zukünftige Unternehmen war gefunden.

Nach vielen Experimenten und Projekten stieß ich im Februar 2024 in Thailand auf die faszinierende Welt der AI Voice Agents. Inspiriert und regelrecht fasziniert von der Idee, mit „Robotern“ sprechen zu können, begann ich, einen Prototypen für Voice-Agents zu entwickeln. Obwohl die ersten Versuche scheiterten, wurde mir schnell klar: Die Kommunikation in Unternehmen kann durch KI revolutioniert werden.

Zu Beginn testeten wir unsere Technologie in verschiedenen Branchen – von der Gesundheitsbranche über die Gastronomie bis hin zu Steuerberatungskanzleien. Doch dann stieß Lion, unser späterer Chief Sales Officer, zu uns. Mit seiner Erfahrung in der Hausverwaltung brachte er uns auf eine entscheidende Idee: die Immobilienbranche. Hier gibt es unzählige Anrufe, zu wenig Personal und einen enormen Bedarf an effizienterer Kommunikation.

Seitdem haben wir uns auf KI-gestützte Telefonlösungen für Hausverwaltungen, Makler- und Dienstleistungsfirmen spezialisiert. Unsere KI spricht wie ein Mensch, verfügt über umfassendes Branchenwissen und nimmt Anfragen professionell auf. Damit helfen wir unseren Kunden, Zeit zu sparen, Ressourcen effizienter zu nutzen und sich auf ihre Kernaufgaben zu konzentrieren.

Was unterscheidet dein Startup von der Konkurrenz? Was macht euch einzigartig, was ist die USP?

Was uns von der Konkurrenz unterscheidet, ist unser absoluter Fokus auf die Immobilienbranche. Unsere KI spricht nicht nur wie ein Mensch, sondern versteht die branchenspezifischen Anforderungen und Anliegen – wir sind die Expert:innen für Kommunikation im Immobilienbereich. Zusätzlich integrieren wir uns nahtlos in bestehende Systeme und arbeiten flüssig mit dem gesamten Ökosystem unserer Kunden zusammen. Damit bieten wir nicht nur eine smarte Lösung, sondern eine, die perfekt auf die Bedürfnisse von Hausverwaltungen und Maklerfirmen zugeschnitten ist.

Welche Technologien setzt ihr ein, bzw. welche hauseigene Tech habt ihr entwickelt?

Bei Cambioo setzen wir auf eine Kombination aus modernsten Technologien und unserer eigens entwickelten Infrastruktur, um eine maßgeschneiderte Lösung für die Immobilienbranche zu bieten. Wir nutzen LLMs (Large Language Models), um natürliche Sprachverarbeitung und intelligente Antworten zu gewährleisten, sowie Text-to-Speech- und Speech-to-Text-Systeme, die eine flüssige, menschenähnliche Kommunikation in Echtzeit ermöglichen.

Darüber hinaus haben wir eine hauseigene High-Availability-Architektur entwickelt, die maximale Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit sicherstellt – auch bei hohem Anrufvolumen. Unser System ist mit umfassendem Fachwissen der Immobilienbranche angereichert, wodurch es in der Lage ist, branchenspezifische Anfragen kompetent und effizient zu bearbeiten. Zudem bieten wir nahtlose Schnittstellen zu bestehenden Immobilien-Softwaresystemen, wie CRM- und Buchhaltungslösungen, um eine reibungslose Integration und Automatisierung der Prozesse unserer Kund:innen sicherzustellen.

Mit dieser technologischen Grundlage schaffen wir eine Lösung, die nicht nur leistungsstark, sondern auch perfekt auf die Bedürfnisse von Hausverwaltungen und Maklerfirmen zugeschnitten ist.

Wer ist eure Zielgruppe und wie erreicht ihr sie?

Unsere Zielgruppe umfasst Hausverwaltungen, Maklerfirmen sowie Dienstleister wie Installateure, Putzfirmen und Fensterreparaturunternehmen. Wir erreichen sie durch gezielte Vertriebsstrategien, persönliche Kontakte, Fachveranstaltungen und branchenspezifische Inhalte in Blogs und Newslettern.

Wie sieht es mit bisherigen Finanzierungen aus? Gibt es schon Investoren?

Wir sind bisher größtenteils selbstfinanziert, haben jedoch ein kleines Ticket von einem unserer Advisors erhalten, der an unser Team und unsere Vision glaubt. Für das Jahr 2025 planen wir unsere Pre-Seed-Runde, um die Weichen für eine schnelle Skalierung zu stellen und unser Wachstum voranzutreiben.

Kannst du uns dein Geschäftsmodell erklären? Wie generiert dein Startup Einnahmen?

Unser Geschäftsmodell basiert auf einem minutenbasierten Pricing-Modell. Unsere Kunden zahlen nur für die tatsächliche Nutzung unserer KI-Telefonlösung. Dieses flexible Modell gibt unseren Kunden volle Kostenkontrolle und macht unsere Lösung sowohl für kleinere Unternehmen als auch für größere Immobilienfirmen und Dienstleister attraktiv.

Was sind die nächsten Schritte für dein Startup? Habt ihr spezifische Ziele für die Zukunft?

Wir planen, die Kommunikation in der gesamten Immobilienbranche für alle Parteien effizienter und reibungsloser zu gestalten. Stell dir vor, du meldest einen Wasserschaden bei deiner Hausverwaltung – zu jeder Tageszeit. Dank unserer Partner*innen und nahtlosen Schnittstellen wird der zuständige Installateur direkt beauftragt und ein Termin koordiniert, ohne Umwege oder Verzögerungen. Unser Ziel ist es, Prozesse zu vereinfachen und gleichzeitig mit anderen Unternehmen am Markt zusammenzuarbeiten, um die besten Lösungen für alle Beteiligten zu schaffen.

Hast du Tipps für andere Gründerinnen und Gründer?

Ich habe wirklich schon viel ausprobiert, und ich weiß nicht, ob ich der Richtige bin, um Ratschläge zu geben. Aber ich denke, das Wichtigste ist, etwas zu finden, das dich extrem motiviert und wo du eine klare Zukunft siehst. Bleib bei diesem Thema, steck alles rein, auch wenn andere es nicht verstehen oder daran zweifeln. Wenn du in einem Bereich etwas erkennst, das andere nicht sehen, lass dich davon nicht abhalten – mach weiter, bis es sichtbar wird.