CampBoks: Eine Revolution im Vanlife aus dem Mostviertel

CampBoks aus dem niederösterreichischen Bezirk Amstetten will aus jedem Transporter im Handumdrehen einen Vanlife-tauglichen Camper machen. Entwickelt von Paul Schneider und Lothar Gallistl, soll die kompakte Lösung alles bieten, was für ein komfortables Camping-Erlebnis benötigt wird.

Die neue Art des Reisens

Vanlife hat sich in den letzten Jahren zu einem Trend entwickelt, der auf sozialen Medien wie Instagram immer beliebter wird. Die Vorstellung, die Welt aus einem ausgebauten Van zu erkunden oder sogar den kompletten Alltag in ein mobiles Zuhause zu verlagern, fasziniert viele Menschen. Doch die Umsetzung eines Van-Ausbaus ist oft komplex und zeitaufwändig. Hier setzt CampBoks an und will Vanlife für jede:n zugänglich machen.

Von der Idee zur Unternehmensgründung

Die Idee entstand bereits 2020 während des Ausbaus eines Transporters für Lothars Schwester, der schnell und einfach wieder entfernt werden sollte. Diese Herausforderung inspirierte die beiden Gründer dazu, eine kompakte Camping-Box zu entwickeln, die in jeden Van passt. Mit ihrem handwerklichen Geschick als gelernte Tischler begannen sie, Prototypen zu bauen und das Konzept weiter zu verfeinern. Die Campboks enthält alles Notwendige: eine integrierte Küche mit Wasser-Tank, einen Gaskocher und Kompressor-Kühlschrank, Stauraum, Sitz-Flächen, die zu einem Bett umfunktioniert werden können, und einen Tisch.

Die CampBoks GmbH wurde im Jahr 2022 gegründet. Mit einem monatlichen Umsatz zwischen 80.000 und 100.000 Euro wollen Schneider und Gallistl bereits bewiesen haben, dass ihr Konzept Anklang findet. Die Nachfrage sei konstant hoch, aktuell müssten Interessent:innen mit einer Wartezeit von rund zehn Monaten rechnen. Über 200 Personen stehen laut den Gründern aktuell auf der Warteliste. Die Produktion erfolgt derzeit im Familienbetrieb der Gründer. Der Preis für eine CampBoks variiert je nach Ausführung zwischen 6.590 € und 10.104 €, wodurch sie für unterschiedliche Bedürfnisse zugänglich sind.

Die Gründer von CampBoks treten am 19. März bei der Startup-Show 2 Minuten 2 Millionen vor die Investor:innen-Jury. Mehr Infos zu allen Startups der neuen Staffel gibt es hier.