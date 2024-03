Canbug: Für eine insektenfreie Getränkedose

Am 12. März betritt Hermann Schlattner aus Redlham in Oberösterreich erneut die Bühne von 2 Minuten 2 Millionen, um seine neueste Erfindung, den Canbug, zu präsentieren. Der Erfinder, bereits bekannt durch seine umweltschonende Knickbox (wir haben hier berichtet), möchte mit dem Canbug lästigen Insekten beim Trinken aus Getränkedosen den Kampf ansagen.

Einfach auf die Getränkedose gesteckt und mit einem leichten Druck auf den Taster geöffnet, kommt der Canbug nicht mit dem Inhalt in Berührung und kann so mehrfach verwendet werden. Das Produkt bietet einen integrierten Öffner, der nicht nur die Fingernägel schonen soll, sondern auch vor dem lästigen Eindringen von Insekten schützt. Außerdem soll die Dose auch vor K.O.-Tropfen geschützt sein. Als zusätzlichen Nutzen fungiert der Canbug als Werbefläche auf dem Dosendeckel. Bei über 11 Milliarden produzierten Getränkedosen allein in Österreich im letzten Jahr scheint die Erfindung auf jeden Fall eine große Zielgruppe zu finden.

Während sich einige Investor:innen skeptisch zeigen, gesteht Katharina Schneider: „Ich liebe ja Erfinder.“ Doch bevor sie ihren Satz beenden kann, unterbricht sie Schlattner: „Ich bin verheiratet.“ Doch so schnell scheint Schneider auch nicht vor den Altar treten zu wollen: „Ich meins nicht in dieser Art und Weise, ich mach jetzt keinen Heiratsantrag. Das Thema hab ich für mich schon abgeschlossen“, lacht sie.

Ein Erfinder mit Weitblick

Neben dem Canbug hat Schlattner kürzlich eine weitere Erfindung zum Patent angemeldet, diesmal im Bereich Brot. Diese Innovation verhindert das Austrocknen der Schnittfläche und ermöglicht einen perfekt geraden Schnitt. Schlattner hofft, durch seine Erfindungen nicht nur das Leben der Verbraucher:innen zu verbessern, sondern auch andere dazu zu inspirieren, ihre kreativen Ideen zu patentieren und innovative Lösungen für alltägliche Herausforderungen zu finden.

