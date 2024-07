Carbon Credits: The Good, The Bad & The Ugly – feat. EcoNetix

Carbon Credits sind in Verruf gekommen und wecken bei vielen den Verdacht des Greenwashing. Denn warum sollte ein Baum am anderen Ende der Welt CO2 bei uns in Europa kompensieren können? Trotzdem sind CO2-Zertifikate ein wachsender Markt, und immer mehr Startups auch in Österreich setzen darauf und wollen es richtig machen.

Was ist ein Carbon Credit, wie viel ist er wirklich wert, und wie handelt man damit? Das erklärt uns heute im Podcast Paul Nimmervoll und Jakob Zenz vom Wiener Startup EcoNetix. Die Themen:

Wie entsteht ein Carbon Credit?

Wie viel CO2-Zertifikate wert sind

Wo die Credits gehandelt werden – und ihre Preise

Unterschiede der Zertifikate: Carbon Removal usw.

Die Kritik an Carbon Credits und den REDD+-Projekten

Warum Google, Nestle oder Shell auf billige CO2-Zertifikate verzichten

Die Zukunft der Carbon Credits

