Chancen und Hindernisse für 3D-Druck für Elektrofahrzeuge

Sona Dadhania ist leitende Technologie-Analystin bei dem Marktforscher IDTechEx. In diesem Gastbeitrag befasst sie sich mit dem E-Auto-Markt und dem Thema 3D-Drucker in der E-Auto-Branche.

Der Markt für Elektrofahrzeuge (EV) erlebt 2023 ein weiteres spannendes Wachstumsjahr. Nach einem Anstieg der Elektroauto-Verkäufe um 62 % im Jahr 2022 im Vergleich zu 2021 prognostiziert IDTechEx für 2023 einen Anstieg der weltweiten Verkäufe um 16 %. Allerdings wurde das Wachstum im Laufe des Jahres durch die Entwicklung der Plug-in-Hybride (PHEV) in Europa etwas gebremst, insbesondere in der ersten Hälfte des Jahres 2023, was teilweise auf die Kürzung der Subventionen in Deutschland zurückzuführen ist. Nichtsdestotrotz sind sich viele einig, dass E-Fahrzeuge die Zukunft der Automobilindustrie darstellen, insbesondere bei Personenkraftwagen.

Angesichts der Tatsache, dass Elektrofahrzeuge laut IDTechEx-Prognosen bis zum Jahr 2044 ein Umsatzpotenzial von 3,5 Billionen US-Dollar darstellen, ist es nicht überraschend, dass die additive Fertigungsindustrie (AM) diesen Anwendungsbereich mit Begeisterung aufgreift. Schließlich würde selbst ein Bruchteil der Lieferkette für die Herstellung von Elektrofahrzeugen der AM-Branche beträchtliche Einnahmen und Wachstum bescheren. Das wirft jedoch die Frage auf: Welche Möglichkeiten bietet der 3D-Druck angesichts seiner einzigartigen Vorteile für die Produktion von Elektrofahrzeugen wirklich? Und wo wird AM auf die größten Schwierigkeiten stoßen?

Diese Fragen werden in dem neuen IDTechEx-Bericht „3D-Druck und additive Fertigung 2024-2034: Technologie- und Marktausblick“ für jede einzelne Anwendung erörtert, der die einzigartige Expertise von IDTechEx im Bereich 3D-Druck und Elektrofahrzeuge vereint. Dieser Artikel wirft einen Blick auf die Chancen und Hindernisse, die AM für die Produktion von Elektrofahrzeugen bietet.

AM-Akteure sehen Chancen für AM in der EV-Produktion:

Wie in vielen Gesprächen mit wichtigen Druckerherstellern und Materiallieferanten im Bereich der additiven Fertigung erörtert wurde, gibt es mehrere Möglichkeiten, wie AM einen Mehrwert für die Lieferketten der EV-Fertigung bieten kann, z. B:

Gewichtsreduzierung : AM kann zur Gewichtsreduzierung von Teilen beitragen, was die Reichweite eines Elektrofahrzeugs erhöhen und/oder Platz für andere Komponenten (z. B. größere Batterien) schaffen kann.

: AM kann zur Gewichtsreduzierung von Teilen beitragen, was die Reichweite eines Elektrofahrzeugs erhöhen und/oder Platz für andere Komponenten (z. B. größere Batterien) schaffen kann. Vereinfachung der Herstellung : AM könnte es ermöglichen, große Baugruppen in weniger Teile zu konsolidieren, was zu einer vereinfachten Lieferkette und Kostensenkungen führen könnte.

: AM könnte es ermöglichen, große Baugruppen in weniger Teile zu konsolidieren, was zu einer vereinfachten Lieferkette und Kostensenkungen führen könnte. Schnellere Markteinführung : AM trägt zur Verkürzung der Designzyklen bei, indem es die Produktionszeiten und -kosten für die Herstellung von Prototypen und Werkzeugen reduziert. Da sich die Designzyklen von Fahrzeugen verkürzen, könnte AM dazu beitragen, E-Fahrzeuge durch die Herstellung von Prototypen (sowohl ästhetisch als auch funktional) und Werkzeugen (zum Schneiden, Stanzen, Formen, Gießen) schneller auf den Markt zu bringen.

: AM trägt zur Verkürzung der Designzyklen bei, indem es die Produktionszeiten und -kosten für die Herstellung von Prototypen und Werkzeugen reduziert. Da sich die Designzyklen von Fahrzeugen verkürzen, könnte AM dazu beitragen, E-Fahrzeuge durch die Herstellung von Prototypen (sowohl ästhetisch als auch funktional) und Werkzeugen (zum Schneiden, Stanzen, Formen, Gießen) schneller auf den Markt zu bringen. Veränderungen in den bisherigen Lieferketten der Automobilindustrie: Da alte Teile durch EV-spezifische Teile ersetzt werden (z. B. Batterien, Elektromotoren, Kühlkomponenten usw.), werden die Automobilhersteller neue Lieferketten aufbauen, um diese neuen Teile unterzubringen. Dies könnte Raum für AM lassen, um Marktanteile zu erobern, insbesondere wenn die Hersteller bereit sind, bei der Anpassung ihrer Lieferketten alternative Technologien zu berücksichtigen.

Da alte Teile durch EV-spezifische Teile ersetzt werden (z. B. Batterien, Elektromotoren, Kühlkomponenten usw.), werden die Automobilhersteller neue Lieferketten aufbauen, um diese neuen Teile unterzubringen. Dies könnte Raum für AM lassen, um Marktanteile zu erobern, insbesondere wenn die Hersteller bereit sind, bei der Anpassung ihrer Lieferketten alternative Technologien zu berücksichtigen. Flexibilität bei aufstrebenden EV-Unternehmen: Auf dem Markt für Elektrofahrzeuge gibt es zahlreiche Start-ups, die eher bereit sind, alternative Produktionstechnologien wie AM in Betracht zu ziehen, als die etablierten Automobilhersteller, was eine neue potenzielle Kundenbasis für AM schafft. Diese Start-ups sind möglicherweise mehr an der Dynamik der digitalen Lieferkette interessiert als die alten Anbieter mit ihren langjährigen Lieferketten. Außerdem könnten sie von der Flexibilität von AM profitieren, da sie keine Skaleneffekte erzielen müssen, um ihr Produkt auf den Markt zu bringen.

Die Hindernisse für die Anwendung des 3D-Drucks in Elektrofahrzeugen