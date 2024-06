ChangeRadar und Raitec entwickeln Management-Lösung für Cloud-Updates

Das Linzer Startup ChangeRadar will Unternehmen dabei helfen, das Chaos, das oft mit Cloud-Updates einhergeht, zu reduzieren. In einer Partnerschaft mit Raitec entwickelt die Jungfirma eine Lösung, die hier erheblichen Verwaltungsaufwand sparen soll und den Unternehmen wieder die volle Kontrolle über ausgelagerte Systeme verspricht. ChangeRadar wurde im April 2024 gegründet und ist Teil des Inkubators tech2b. Die Mission des Jungunternehmens ist es, Organisationen wieder die volle Kontrolle über ihre ausgelagerten Cloud-Applikationen zu geben. Raitec ist ein österreichisches Informatik-Systemhaus und Teil der Raiffeisenbankengruppe Österreich.

Software-Changes werden immer mehr

„Software-Updates sind ja grundsätzlich gut und wichtig. Sie sind der Beweis dafür, dass Softwareanbieter täglich ihre Produkte verbessern. Viele dieser Updates steigern das Sicherheitsniveau von Systemen und sind deshalb sehr zu begrüßen“, so Michael Kirchmair, Co-Founder und Managing Partner von ChangeRadar. Das Problem daran: Diese Software-Changes werden immer mehr, alleine bei Microsoft 365 sind es hochgerechnet über 2.000 Änderungen pro Jahr.

„Viele davon sind nicht sonderlich problematisch. Da gilt es oft einfach die Nadel im Heuhaufen zu finden und dann die wirklich kritischen Änderungen aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten“, so Andreas Putzinger, Bereichsleiter Technologiemanagement von Raitec. Gemeint sind damit verschiedene Expert:innen aus Bereichen wie IT-Sicherheit, Datenschutz, Compliance, Risikomanagement oder IT-Betrieb, die dann gemeinsam Strategien zum sicheren und störungsfreien Update entwickeln.

„Systeme erfordern laufendes Management“

Werden diese Änderungen nicht sauber gemanagt, so riskieren Unternehmen Sicherheitslücken, Kompatibilitätsprobleme oder Fehlkonfigurationen, die von Datenschutzvorfällen mit rechtlichen Konsequenzen bis hin zur Unterbrechung des Geschäftsbetriebs führen können.

„Viele Unternehmen haben in den letzten Jahren den Schritt in die Cloud gewagt und waren hellauf begeistert von den Möglichkeiten. Nun stellt sich aber auch heraus, dass diese Systeme sehr komplex sind und laufendes Management erfordern“, so Simon Ortner, Co-Founder und CEO von ChangeRadar. „Oft wird bei einem Systemausfall erst im Nachgang herausgefunden, dass die Ursache in einem Kompatibilitätsproblem, ausgelöst durch einen Software-Change, gelegen hat“, erklärt Ortner weiter.

ChangeRadar erfasst alle Software-Changes

Das Team von ChangeRadar möchte genau das verhindern: Die Lösung erfasst zunächst alle Software-Changes der wichtigsten SaaS-Anbieter über verschiedene Schnittstellen und strukturiert sie in einem speziell auf IT-Manager zugeschnittenen Dashboard.

Unterstützt wird der wissenschaftlich fundierte Cloud Change Management Prozess durch den KI-Assistenten „ChangePilot“, der Empfehlungen für die Risikobewertung und den gesamten Managementprozess liefert. Damit verspricht ChangeRadar seinen Kunden eine erhebliche Effizienzsteigerung im Managementprozess und liefert zusätzlich auf Knopfdruck neue Einblicke für das Risikomanagement.

Raitec ist „Wunschkandidat“ für Partnerschaft

In der Konzeptionsphase stellte sich Raitec für das Startup schon nach kurzer Zeit als „Wunschkandidat“ für eine Entwicklungspartnerschaft heraus. Auch mit anderen Unternehmen – vorwiegend aus dem Bereich der kritischen Infrastruktur – hat die Jungfirma gesprochen. Doch schließlich entschlossen sich beide Partner im März zu einer Zusammenarbeit.

Das vollständig durch Bootstrapping finanzierte Produkt ChangeRadar soll im ersten Quartal 2025 mit allen Features für große Unternehmen ausgestattet sein. Zum Marktstart sollen alle wichtigen SaaS-Anbieter in der Softwarelösung integriert sein. „Auch während der Entwicklung sprechen wir laufend mit Marktteilnehmer:innen und sind für Feedback stets dankbar. Schließlich möchten wir mit unserem Launch ein fertiges Produkt bieten, das die Bedürfnisse der Kunden auch wirklich deckt“, sagt Kirchmair abschließend.