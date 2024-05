everyone energy erhält Investment für digitale Energiewende-Beratungssoftware

Das GreenTech-Startup „everyone energy” aus Berlin möchte Menschen, die zur Energiewende beitragen wollen, mit der bestmöglichen digitalen Beratung zum Erfolg zu verhelfen. Diese Vision wurde soeben mit gehörig Kapital unterstützt. In der kürzlich abgeschlossenen Seed-Finanzierungsrunde, die vom High-Tech Gründerfonds (HTGF) und dem Kölner Frühphasen-VC neoteq ventures angeführt wird, sammelte das everyone energy-Team rund um Céline Göhlich, Fabian Reetz und Florian Gmeiner ein Investment in siebenstelliger Höhe ein.

Energieberatung durch erneuerbaren Technologien

everyone energy hat eine B2B-White-Label-Software entwickelt mit deren Hilfe automatisierte Energiewende-Beratung durchgeführt wird. Damit sollen Unternehmen aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine Erstberatung zu Solar-Anlagen, Wallboxen oder Wärmepumpen durchführen. Anschließend werden sie auf eine digitale User-Journey mitgenommen, um das Energiekonzept zu veranschaulichen. Durch die everyone energy-Software soll es Energiedienstleister:innen außerdem möglich werden, digitale Kund:innenservices zu entwickeln, Vertriebsprozesse sowie die Projektumsetzung zu automatisieren und zu digitalisieren. Laut dem Startup ist die Erstberatung von Endkund:innen komplex und zeitaufwendig und erfordert spezialisierte Fachkräfte. Da allerdings Fachkräftemangel herrscht und die persönliche Beratung auch sehr kostenintensiv ist, hat das Startup eine digitale Lösung zur Energiewendeberatung entwickelt. Dadurch soll eine Win-win-Situation sowohl für Energiedienstleister und letztendlich auch für die Gesellschaft gelingen. Spannend ist, dass sich auch Privatpersonen Energiewende-Beratung für ihre Einfamilien- oder Mehrparteiernhäuser einholen können.

High-Tech Gründerfonds (HTGF) und neoteq ventures an Bord

In den Köpfen der meisten Menschen bekommt Umweltbewusstsein einen immer höheren Stellenwert. Auch kommt stets neue Technologie auf den Markt – sei es Photovoltaik oder Wärmepumpen. Dennoch stehen viele Unternehmen vor einer Hürde, da die Regulatorik der Energiewirtschaft komplex und intransparent sei, so der Standpunkt von everyone energy. Das Ziel der deutschen Bundesregierung ist immerhin, bis 2030 80 Prozent des Stromverbrauchs durch erneuerbare Energien abzudecken. Investor:innen wie der High-Tech Gründerfonds und neoteq ventures sehen Potenzial in everyone energy. So konnte das GreenTech Startup in einer kürzlich abgeschlossenen Finanzierungsrunde ordentlich absahnen. Zu den bisherigen Unterstützern zählen außerdem Future City Accelerator, ESF Berlin und der Europäische Sozialfonds der Europäischen Union. „Wir sind begeistert über den erfolgreichen Abschluss unserer Seed-Finanzierung und die Partnerschaft mit dem High-Tech Gründerfonds und neoteq ventures“, sagte Fabian Reetz, Co-Founder von everyone energy. „Diese Investition ermöglicht es uns, unsere Vision voranzutreiben, die Energiewende durch innovative Technologien und Beratungsdienste zu beschleunigen.“