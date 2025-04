Check24 bringt mit Targobank schnelle Kredite nach Österreich

Das Vergleichsportal Check24 bringt in Kooperation mit der Targobank einen neuen Kredit nach Österreich, der besonders hohe Schnelligkeit verspricht. Die deutsche Targobank, die sich unter anderem auf Konsumentenkredite konzentriert, ist nun erstmals in Österreich aktiv. Mit dieser Kooperation will man die Digitalisierung des österreichischen Finanzmarktes vorantreiben. „Unser Ziel ist es, unseren Kund:innen den einfachsten Zugang zu günstigen Krediten zu bieten. Gemeinsam mit der Targobank setzen wir neue Standards und ermöglichen durch volldigitale Prozesse einen der schnellsten Kredite des Landes“, so Check24 Österreich-Geschäftsführer Florian Reichert.

Kredit in Österreich nur über Check24 zugänglich

Die hohe Schnelligkeit des Kredits soll aus seiner vollen Digitalisierung resultieren. Sowohl die Dateneingabe als auch der Einkommensnachweis per digitalem Kontoblick, die sofortige Kreditentscheidung, die Identifizierung per Video-Ident sowie die Vertragsunterschrifterfolgt erfolgen hier online. Die Kreditvergabe soll in vielen Fällen sogar am selben Tag erfolgen, während Antragsteller:innen bei anderen Banken in der Regel mehrere Tage auf die Kreditentscheidung warten müssen.

„Mit unserem Einstieg am österreichischen Markt gehen wir einen weiteren entscheidenden Schritt, um unsere Vertriebskanäle zu diversifizieren. Unseren neuen Kund:innen können wir von nun an einen der schnellsten Kredite Österreichs anbieten“, sagt Isabelle Chevelard, Vorstandsvorsitzende der Targobank. Bei Check24 gibt es seit zwei Jahren die Möglichkeit, Kredite zu vergleichen. Durch die Kooperation mit der Targobank kommt ein neues Angebot dazu. In Österreich gibt es die Targobank-Konsumkredite nur über Check24.

Targobank will zur Universalbank werden

„Ein neuer Anbieter am Markt bedeutet mehr Wettbewerb und mehr Angebot – das ist immer ein Vorteil für die Konsument:innen. Viele machen den Fehler, dass sie nur zur Hausbank gehen, die bietet aber oft nicht die besten Kreditkonditionen an“, sagt Reichert. Targobank verspricht Kund:innen attraktive Zinssätze bei Laufzeiten von 12 bis 96 Monaten sowie Kreditbeträge zwischen 5.000 Euro und 80.000 Euro zur freien Verwendung. Der konkrete Zinssatz richtet sich hierbei nach der gewünschten Laufzeit und Bonität der Kreditnehmer:innen.

Durch diese Diversifizierung will Targobank künftig zu einer Universalbank werden. Ziel ist es, ein umfassendes Produktangebot für Privat- und Firmenkund:innen anzubieten, für alle finanziellen Lebenslagen.