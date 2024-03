Checkplease: Grazer Startup digitalisiert Bezahlen in der Gastronomie

Angesichts des immer noch schweren Personalmangels in der Gastronomie sind innovative Lösungen nötig, um die bestehenden Arbeitskräfte zu entlassen. Ein Startup, das genau das ermöglichen will, ist Checkplease aus Graz. Die Jungfirma will es Gästen in der Gastronomie ermöglichen, durch eine digitale Lösung eigenständig zu bezahlen, sodass das Personal für diesen Vorgang nicht mehr direkt benötigt wird.

Bezahlen durch QR-Code auf Tisch

„Wir haben oft lange auf die Rechnung gewartet und uns gefragt, wie man das besser machen könnte“, heißt es von Checkplease. Die Jungfirma bietet eine gleichnamige Web-App für Gastro-Betriebe, mit der User die Rechnung in weniger als zehn Sekunden bezahlen können. Die Lösung sieht vor, dass jeder Tisch in einem Betrieb mit einem QR-Code versehen ist. Sobald Gäste diesen scannen, erhalten sie eine Liste der bestellten Produkte. Danach gibt es zwei Möglichkeiten: Die Rechnung getrennt oder zusammen bezahlen.

Nachdem die Gäste das Trinkgeld und die Zahlungsmethode ausgewählt haben, können sie die Transaktion abschließen. Sobald die Zahlung erfolgreich abgeschlossen ist, erhalten sie eine digitale Kopie der Rechnung. Bei dem ganzen Vorgang müssen die Gäste nicht auf eine Servicekraft warten.

Checkplease will auch Bestellen digitalisieren

Die Restaurants sollen laut Checkplease von der App profitieren, indem das Trinkgeld höher, der Service besser und der Zeitaufwand beim Bezahlen geringer wird. Die Servicekräfte sollen Zeit für zusätzliche Aufgaben gewinnen und dadurch mehr Gäste betreuen können. Das soll es den Betrieben ermöglichen, auch mit einem kleineren Team einen voll besetzten Gastraum effizient zu bewirtschaften. Natürlich sollen auch die Kund:innen dadurch zufriedener werden und bessere Bewertungen auf Online-Plattformen geben.

Mit der App will Checkplease auch wertvolle Einblicke in das Verhalten der Kund:innen gewinnen und Marketingmaßnahmen einsetzen, die auf die Kundschaft zugeschnitten sind. Die App wird in das bestehende System des Restaurants integriert und soll sofort einsatzbereit sein. Das Startup erfordert keine Änderungen an der bestehenden Hard- oder Software des Restaurants.

Als nächstes wird Checkplease die Funktion „Bestellen direkt vom Tisch“ einführen. Diese Funktion soll es Gästen ermöglichen, ihre Bestellung bequem über ihr eigenes Handy aufzugeben, ohne auf das Servicepersonal warten zu müssen. Auch das soll die Effizienz und die Wartezeit erheblich reduzieren. Seit Jänner 2024 erhält das Grazer Startup Unterstützung vom Science Park Graz.