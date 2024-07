Circle holt sich für USDC die MiCA-Lizenz – aber was ist mit Tether?

Circle, der Herausgeber der Krypto-Stablecoins USDC und EURC, hat heute bekannt gegeben, dass es als erster globaler Stablecoin-Emittent die Compliance mit dem umfassenden EU-Regelwerk Markets in Crypto-Assets (MiCA) erreicht hat. Dieser Meilenstein wurde durch den Erhalt einer Lizenz als E-Geld-Institut von der französischen Bankenaufsichtsbehörde ACPR ermöglicht.

Mit dieser Lizenz werden sowohl USDC als auch EURC nun in der EU gemäß den regulatorischen Verpflichtungen von MiCA für Stablecoins oder E-Geld-Token emittiert, die gestern am 30. Juni 2024, in Kraft getreten sind. Als Teil der Einhaltung dieses umfassenden Regulierungsregimes steht Circle Mint offiziell für Geschäftskunden in Europa zur Verfügung und bietet einen schnellen und kostengünstigen Zugang zum Prägen und Einlösen von USDC und EURC im gesamten europäischen Markt.

E-Money-Lizenz für USDC

„Indem wir eng mit französischen und EU-Regulierungsbehörden zusammengearbeitet haben, können wir nun sowohl USDC als auch EURC als vollständig konforme Dollar- und Euro-Stablecoins auf dem europäischen Markt anbieten und das enorme Potenzial digitaler Vermögenswerte zur Transformation von Finanzen und Handel freisetzen“, so Jeremy Allaire, Mitbegründer und CEO von Circle.

Die MiCA-Compliance würde durch die französische EMI-Lizenz gewährleistet. Bei Circle, das vor einigen Jahren sogar Börsenpläne schmiedete, sieht man das in der EU als Wettbewerbsvorteil gegenüber dem klaren Marktführer bei Stablecoins, nämlich Tether. Tether, ein eher undurchsichtiger Player, gibt selbst USDT und EURT heraus.

Zuletzt haben Kryptobörsen damit begonnen, die Nutzung von USDT für EU-Kund:innen einzuschränken oder EURT komplett auszulisten. Von den Top-10-Stablecoins nach Marktkapitalisierung sei derzeit nur USDC MiCA-konform, heißt es seitens Circle.