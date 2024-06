Cleantech und GenAI: Einige Lichtblicke im Startup-Winter

Wie hat sich die Weltwirtschaft im Jahr 2023 auf das globale Startup-Ökosystem ausgewirkt? Trotz einer Abschwächung der Inflation in den meisten Regionen und einem stärkeren Wachstum des globalen BIP als erwartet, hielt der Tech-Winter an. Exits und Finanzierungen zeigten keine Anzeichen einer Erholung auf das Niveau vor der Covid-Pandemie. Dennoch gab es auch viele positive Entwicklungen, insbesondere für Startups im Frühstadium, zeigt der neue Global Startup Ecosystem Report 2024 (GSER), der von Startup Genome herausgegeben wird.

Während die globale Series-A-Finanzierung im Jahr 2023 im Vergleich zu 2022 um 46% zurückging, stieg die durchschnittliche Größe der Series-A-Deals in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 im Vergleich zur zweiten Hälfte des Jahres 2022 an. Das erste Quartal 2024 zeigt Anzeichen einer weiteren Verbesserung. Die Subsektoren Cleantech und Generative AI (GenAI) bieten einen weiteren positiven Aspekt und zeigen, dass Innovationen an der Grenze unabhängig von den globalen Finanzierungsbedingungen immer noch Begeisterung bei den Investoren hervorrufen können.

Die Europäische Union setzt sich seit langem dafür ein, Innovationen durch politische Maßnahmen voranzutreiben. Programme wie das Emissionshandelssystem und Horizon Europe unterstützen Cleantech-Startups durch verschiedene Förderinitiativen. Infolgedessen haben die führenden Cleantech-Länder Europas – Großbritannien, Frankreich und Deutschland – die USA und China bei der Frühphasenfinanzierung überholt. Während die Finanzierung in den „Euro-Leadern“ um fast 50 % zunahm, ging sie in China und den USA um 40 % bzw. 20 % zurück.

USA und China verlieren an Boden

Obwohl die USA insgesamt immer noch am meisten Risikokapital in Cleantech-Startups investieren, hat ihr Vorsprung gegenüber Europa und China nachgelassen. Dies könnte sich jedoch in den kommenden Jahren wieder umkehren, wenn die Mittel aus dem „Inflation Reduction Act“ der Biden-Regierung bei investitionsbereiten Startups ankommen.

Auch China hat mehrere spezifische KI-Vorschriften erlassen, darunter die „Generative AI Regulation“, die am 15. August 2023 in Kraft trat. Derzeit wird an einem umfassenderen KI-Gesetz gearbeitet, das eine „Negativliste“ von KI-Produkten enthalten soll, die Unternehmen nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Regierung entwickeln dürfen.

GenAI-Startups boomen

Wie hat sich die Finanzierung von GenAI-Startups im Jahr 2023 entwickelt? Welche Rolle spielte die Veröffentlichung von ChatGPT 3.5 für die Aufmerksamkeit von Investoren und Enthusiasten?

Im Jahr 2023 flossen 18 % aller VC-Investitionen in GenAI-fokussierte Startups. Die Finanzierung stieg im Vergleich zu 2022 um das Dreifache, während sich die Zahl der Deals fast verdoppelte. Die Veröffentlichung von ChatGPT 3.5 für die breite Öffentlichkeit am 30. November 2022 diente als Startpunkt für das kommende Jahr, da Investoren und Enthusiasten ihre Aufmerksamkeit auf diese Spitzentechnologie richteten.

Die Geschichte von GenAI ist auch eine Geschichte zunehmender Konzentration. Im Jahr 2023 erhöhten US-amerikanische GenAI-Startups ihren Anteil an allen VC-Deals auf 65 %, ein Anstieg von 57 % im Jahr 2022. Länder wie Frankreich mit Mistral.ai hoffen, dass ihre Ökosysteme ein Stück dieses boomenden Marktes erobern können.

Führende Startup-Ökosysteme verlieren an Dominanz

Seit dem ersten GSER-Bericht von Startup Genome im Jahr 2012 war die Dominanz der führenden Startup-Ökosysteme in allen Metriken offensichtlich. In den letzten Jahren hat sich diese Dynamik jedoch verändert. Im Jahr 2023 lag der Anteil der Series-A-Finanzierung für die Top-40-Ökosysteme des GSER 2024 bei 65 %, verglichen mit 79 % im Jahr 2019. Im Vergleich dazu erreichte der Anteil der Series-A-Finanzierung für die Top-100-Emerging-Ökosysteme im Jahr 2023 19 % gegenüber 13 % im Jahr 2019.

„Dies ist eine sehr ermutigende Entwicklung, die im Einklang mit der Mission von Startup Genome steht, dass alle Ökosysteme ihren gerechten Anteil an der neuen Wirtschaft erobern“, heißt es in dem Bericht.

Auswirkungen der Verlangsamung der Exits auf das Ökosystem

In einem starken globalen Startup-Ökosystem geben große Exits (über 50 Millionen Dollar) finanzielles und menschliches Kapital frei, das neuere Unternehmen unterstützen kann. Umgekehrt bleiben in einem engeren Exit-Umfeld Kapital und Talente länger gebunden, anstatt zum nächsten Unternehmen überzugehen.

Die Verlangsamung der Exits verringert daher das Wachstumspotenzial des Ökosystems, da Startups im Frühstadium Schwierigkeiten haben, eine ausreichende Finanzierung zu sichern, und Startups im Spätstadium ins Stocken geraten und entscheiden müssen, ob sie versuchen sollten, eine weitere Runde im aktuellen schwierigen Finanzierungsklima zu sichern oder früh zu einem niedrigeren Wert auszusteigen.

Investoren werden vorsichtiger

Zwei Jahre enttäuschender Performance haben ihren Tribut von den Investoren gefordert. Wenn eine Phase schwacher Exit-Aktivität anhält, tendieren Risikokapitalgeber dazu, konservativer zu werden. Mit weniger verfügbarem Kapital und Bedenken hinsichtlich der zukünftigen Exit-Fähigkeit sind die Investoren anspruchsvoller und verlangen stärkere Fundamentaldaten oder einen klareren Weg zur Profitabilität. Dies führt dazu, dass Startups Series-A-Runden in einem späteren Alter abschließen. Im Jahr 2019 waren nur 18% der Series-A-Deal-Startups zwischen sechs und neun (6 – 9,9) Jahre alt, aber bis 2023 stieg dieser Anteil auf 31%.