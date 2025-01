Climate Talk #1 : Die aktuellen Entwicklungen als GreenTech-Chance für Europa

Im Trending Topics Climate Talk tauchen wir tief in das aktuelle klimapolitische Geschehen ein – gemeinsam mit Tina Deutsch. Sie ist Vorständin des unabhängigen Kontext Instituts für Klimafragen und Mitgründerin der Beratungsplattform Klaiton – eine echte Expertin für klimarelevante Wirtschaftsthemen.

In Folge 1 dieser neuen Serie sprechen wir detailliert über Donald Trump und seine Klimapolitik, die aktuellen Regierungsverhandlungen in Österreich, CO2-Steuern und die seit dem 1. Januar 2025 geltenden Änderungen in der Nachhaltigkeitsberichterstattung.

Grundsätzlich gilt: Angesichts der dringenden Herausforderungen des Klimawandels eröffnen sich neue Märkte, Innovationen und Möglichkeiten für nachhaltige Technologien. Wir sprechen über die treibenden Kräfte hinter dieser Entwicklung. Wie kann Europa diese Chance , um nicht nur klimafreundlicher, sondern auch wirtschaftlich stärker zu werden?

Die Themen:

Ökologisierung der Wirtschaft

Trumps Einstellung zum Klimaschutz

Klimapolitik in den kommenden Jahren

Energienotstand – Was bedeutet das?

Austritt aus dem Pariser Abkommen – Warum?

Auswirkungen auf den Finanzsektor

Trumps Klimapolitik und Österreich

GreenTech-Chancen für Europa

Trump als positiver Klima-Anstoß?

Österreich: Klimaschutzmaßnahmen im Fokus

Vorschlag: Enddatum für fossile Heizungen

CO2-Steuer und Klimabonus-Abschaffung

Reform-Vorschläge des Kontext Instituts

Emissionshandel in Österreich – Status und Ausblick

Klima-Initiativen von Blau-Schwarz?

Nachhaltigkeitsberichte: Das ändert sich für Österreich

Berichterstattungspflicht: Positiv oder negativ?



