CollisionEye: Neues KI-System aus Niederösterreich warnt vor Verkehrsunfällen

Das niederösterreichische Unternehmen EYYES hat ein neuartiges KI-System entwickelt, das Verkehrstote verhindern soll. Auf deutschen Autobahnen wurde der intelligente Auffahrwarner bereits getestet. Zudem wurde “CollisionEye“ mit dem deutschen Vision Zero Award 2024 ausgezeichnet.

Gefahren auf der Straße reduzieren

EYYES stammt aus Krems und hat sich auf sicherheitskritische KI-Lösungen spezialisiert – insbesondere für den Verkehrs- und Industriesektor. Das KI-System wurde so trainiert, dass es Kollisionsgefahren frühzeitig erkennt. In der Praxis soll es vor allem Arbeiter:innen und Einsatzkräfte wie Autobahnmeister:innen, Pannenhelfer:innen, Polizei und Feuerwehr frühzeitig vor Gefahren warnen – etwa wenn ein Auto oder Lkw ungebremst auf sie zurast.

Virtueller Sicherheitskorridor

Das intelligente Warnsystem CollisionEye erstellt, sobald ein Einsatzfahrzeug stoppt, mithilfe einer Kamera einen virtuellen Sicherheitskorridor hinter dem Fahrzeug. Dabei „analysiert die KI die Umgebung in Echtzeit, erkennt Gefahrenquellen und berechnet potenzielle Kollisionen“, so das Unternehmen per Aussendung. Akustische, optische und mobile Funkalarme sollen nur bei tatsächlicher Gefahr ausgelöst werden, damit sich die Einsatzkräfte rechtzeitig in Sicherheit bringen können – ebenfalls in Echtzeit.

Zu viele Baustellen-Unfälle

Die Reduktion von Gefahren auf Autobahnen sei dringend notwendig, betont das Unternehmen. Zu oft kommt es zu Unfällen, etwa wenn Fahrzeuge mit mehr als 100 km/h in eine Straßenbaustelle fahren. Die Ursachen sind vielfältig: Hohe Geschwindigkeiten, Ablenkungen durch Übermüdung oder Handynutzung sowie unvorhersehbare Verkehrsbedingungen gehören zu den Hauptfaktoren schwerer Unfälle auf Autobahnen und Schnellstraßen. Oft werden dabei Baustellenfahrzeuge beschädigt, manchmal gibt es jedoch auch Verletzte und Tote.

Auf deutschen Autobahnen kommt es laut EYYES durchschnittlich einmal pro Woche zu solchen Unfällen. In Österreich wurden 2023 im Bereich von Baustellen auf Autobahnen sogar durchschnittlich 2,87 Unfälle pro Woche verzeichnet.

Auszeichnung: Vision Zero Award 2024

„CollisionEye wurde auf deutschen Autobahnen intensiv getestet und nun mit dem renommierten Vision Zero Award 2024 ausgezeichnet“, teilte das Kremser Unternehmen mit. Die Auszeichnung, die vor rund 20 Jahren vom Deutschen Verkehrssicherheitsrat (DVR) ins Leben gerufen wurde, würdigt herausragende Projekte, die mit ambitionierten Sicherheitsmaßnahmen einen besonderen Beitrag zur Reduzierung von Verkehrsunfällen leisten. Es soll als „Stand der Technik im Bereich der KI-basierten Unfallerkennung und Prävention“ gelten.

Das 2013 gegründete Unternehmen EYYES, das ursprünglich AVI-Systems hieß, hatte zuvor bereits Technologie für autonomes Fahren entwickelt. Im März 2024 wurde die Firma dann von Vector Informatik aus Deutschland mit einem Anteil von 96,16 Prozent übernommen.