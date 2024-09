Coral: Österreichische Startup-Veteranen holen 3 Mio. Dollar

Wirf die Buzzwords Carbon Credits, Blockchain und AI in einen Topf, gib einige sehr erfahrene Startup-Gründer mit dazu und streue 3 Mio. Dollar drüber – und es kommt heraus: Coral. So heißt das neue Startup von Jürgen Höbarth, der legendärerweise vor vielen Jahren die Facebook-Seite Austrian Startups gründete, aus der heraus sich über die Zeit ein einflussreicher Thinktank entwickelte.

Höbarth hat sich nun mit Daniele Silieri und Markus Zimmerman (ehemals RIAT in Wien) zusammengetan, um aus Dubai heraus Software-Lösungen für das Management von CO2-Emissionen und deren Kompensation zu entwickeln. Die Jungfirma hat soeben verkündet, in der Seed-Runde 3 Millionen Dollar aufgenommen zu haben – wobei aber nicht bekannt gegeben wird, um welche Investoren es sich handelt. Jedenfalls soll es sich um Tech-Investoren handeln, die zusammen 40 Jahre Erfahrung in der Branche mitbringen.

Höbarth hat außerdem noch zwei weitere österreichische Startup-Veteranen an Bord geholt. Zum einen Angelo Laub, der vor vielen Jahren im Metalab in Wien den Lieferdienst Mjam gründete und der schließlich an Delivery Hero verkauft und letztendlich in Foodora umbenannt wurde. Zum anderen Yves Schulz, der vor ebenfalls vielen Jahren den legendären Startup-Coworking-Space Sektor5 in Wien gründete, der letztendlich zusperren musste.

SaaS-Lösung für CO2-Emissionen

Gemeinsam will dieses Team nun eine Lösung aus einer Hand für die Nachverfolgung, Bilanzierung, Berichterstattung und Kompensation von CO2-Emissionen als SaaS-Lösung anbieten. „Mit der Verschärfung der Vorschriften ist die Notwendigkeit eines genauen Emissionsmanagements wichtiger denn je. Es wird erwartet, dass der Markt für Emissionsgutschriften in den kommenden Jahren exponentiell wachsen wird“, so Höbarth.

Und weiter: „Unsere Plattform hebt sich dadurch ab, dass wir nicht nur über KI und Blockchain als Trendthemen reden, sondern sie effektiv als Kernkomponenten der EMS-Plattform von Coral implementieren, die die Customer Journey wirklich verbessern. Wir sind stolz darauf, zu zeigen, wie diese fortschrittlichen Technologien nahtlos integriert werden können, um die Datenerfassung, -analyse und -berichterstattung zu vereinfachen und unseren Nutzern einen echten Mehrwert zu bieten.“

Nach unserer jüngsten Finanzierung plant Coral nun, seine Aktivitäten durch die Eröffnung eines neuen Büros in Abu Dhabi und den weiteren Ausbau des Expertenteams zu erweitern, um eine breitere Kundenbasis zu erreichen und den Betrieb auszuweiten. Für die Bekanntmachung bei Unternehmen gibt es auch eine Partnerschaft mit dem Formula E-Team von Nissan.