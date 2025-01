Das neue Tesla Model Y „Juniper“ startet in Österreich und Deutschland um 60.990 Euro

Egal wie man zu Elon Musk steht, auch in Österreich ist das Model Y von Tesla 2024 ein Verkaufsschlager gewesen. Mit 5.470 Einheiten verkaufte sich Teslas Elektro-SUV mehr als doppelt so oft wie die Plätze 2 und drei – also der BYD Seal (2.383) und der Skoda Enyaq (2.310). Niht unwichtig also, wenn Tesla die neue Variante des Model Y („Juniper“) nach Österreich und Deutschland bringt. In Österreich und Deutschland startet der Wagen bei einem Preis von 60.990 Euro (abzüglich einer Förderung von 2.400 Euro in Österreich; Förderung gibt es in Deutschland aktuell keine).

Ausgeliefert wird bei einer Bestellung, die man ab heute auch online machen kann, ab März. Der Wagen der Launch-Serie hat einen Allradantrieb mit Dualmotor, eine Reichweite von 568 km (WLTP), einen zusätzlichen 1,8-Zoll-Touchscreen in zweiten Sitzreihe oder eine umlaufende Ambiente-Beleuchtung, die das Wageninnere in unterschiedliche Farben tauchen kann. Zum Start sind nur die Farnen Schwarz und das neue „Quicksilver“ verfügbar, Aufpreis-Farben wird es erst später geben – auch die weiße Innenraum-Variante gibt es zum Launch nicht. Fällig ist in jedem Fall eine nicht rückerstattbare Bestellgebühr von 250 Euro.

Altes Model Y startet jetzt bei 44.990 Euro

Die maximale Geschwindigkeit des neuen Model liegt laut Hersteller bei 201km/h, in 4,3 Sekunden wird das Fahrzeug von 0 auf 100 km/h beschleunigt. Wichtigste äußeres Merkmal ist die markante Leuchtleiste im Cybertruck-Stil, die so manche Autokenner schon auch mal bei chinesischen Modellen etwa von Xpeng gesehen haben. Für die beiden unterschiedlichen Fahr-Assistenten „Volles Potenzial für autonomes Fahren“ bzw. den „Enhanced Autopilot“ zahlt man 7.500 Euro bzw. 3.800 Euro Aufpreis. Im Basispreis enthalten ist der Lenk-Assistent sowie der Abstandsgeschindigkeitsregler.

Wer sich mit dem alten Model Y begnügt, für den startet die vorherige Version des Elektro-SUV in Deutschland und Österreich bei 44.990 Euro.