Das sind wahrscheinlich die spannendsten IPOs und Börsen-Listings 2025

Reddit, Astera Labs, ServiceTitan – zwar gab es 2024 einige erfolgreiche IPOs auch im Tech-Bereich, aber alles in allem war das Jahr in Sachen Börsengänge ein schwaches. Unternehmensberater EY zufolge sank die Zahl der weltweiten IPOs gegenüber Vorjahr um 10 Prozent, das Volumen war um 4 Prozent geringer als 2023 – und das war schon ein eher maues Jahr.

2025 soll es wieder besser werden. „Die aktuelle „Santa Claus Rally“ in vielen Märkten und die derzeit geringe Volatilität stimmen positiv für das IPO-Jahr 2025. Die angekündigte Deregulierung in den USA und Effizienzsteigerungen durch die Adaption von künstlicher Intelligenz sollte dem US-Markt weiter Auftrieb geben, als Belastung könnten sich die angekündigten Handelszölle erweisen“, sagt etwa Tobias Meyer Leiter Transaction Accounting und IPO Services EY Schweiz.

Auf welche Listings und IPOs können sich Trader und Beobachter 2025 also freuen? Trending Topics hat eine umfangreiche Liste mit den spannendsten potenziellen Börsenkandidaten aus den Bereichen Biotech, Fintech, ClimateTech, AI, Software, Mobility, Plattformen und SpaceTech angelegt.

Reploid Group AG

Wahrscheinlichkeit: Fix/Sehr hoch

Bewertung: tba.

Exchange: Wiener Börse

Fangen wir in Österreich an. Hierzulande wird es mindestens ein Börsen-Listing. bzw IPO aus dem Bereich der Startups und Scale-ups geben, nämlich der von Reploid Group AG, ein Spezialist für die industrielle Insektenzucht im großen Maßstab. „Wir planen im nächsten Jahr das Listing. 2025 ist für uns gesetzt, dass wir an die Wiener Börse gehen“, sagte Reploid-CEO Philipp Pauer kürzlich im Interview. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren: „Wir planen das aktuell mit unseren Wirtschaftsprüfern und Rechtsanwälten. Im ersten Quartal sollten wir mit allen Aktivitäten ready sein.“ Konkretes Ziel ist das Listing im direct market plus der Wiener Börse.

Bitpanda

Wahrscheinlichkeit: Sehr hoch

Bewertung: ca. 4 Mrd. Dollar

Exchange: Frankfurt

2024 hatten wir sie schon auf der Liste der möglichen Börsengänge – nun wird es voraussichtlich 2025. Wie berichtet, eruiert das Wiener Krypto-Unicorn Bitpanda derzeit mit den Großbanken Citigroup und JPMorgan Chase Marktberichten zufolge einen IPO mit einer Bewertung von etwa 4 Milliarden Dollar. In Frage kommen könnte die Börse in Frankfurt, was naheliegend wäre, weil Deutschland der größte und wichtigste Markt für Bitpanda ist. 2024 soll sehr gut laufen, das Unternehmen könnte bei einem Umsatz jenseits der 400 Mio. Euro Umsatz und sattem Gewinn landen.

Bolt

Wahrscheinlichkeit: Hoch

Bewertung: 7 bis 14 Mrd. Dollar

Exchange: tba.

Der estnische Uber-Rivale hat sich 2024 mit einer Kreditfazilität von 220 Mio. Euro gerüstet, um sein IPO im Jahr 2025 vorzubereiten. Bolt ist mit seinen Services ( Mietfahrzeuge, E-Scooter-Verleih, Carsharing, Lieferungen) mittlerweile in mehr als 50 Ländern unterwegs, hauptsächlich in Europa. Deswegen ist ein Börsengang an einer europäischen Börse wahrscheinlich.

Klarna

Wahrscheinlichkeit: Sehr hoch

Bewertung: 12 bis 20 Mrd. Dollar

Exchange: New York

Das schwedische Fintech Klarna macht sich mit starken Botschaften rund um den kosteneffizienten, weil Mitarbeiter sparenden Einsatz von AI hübsch für den Börsengang. Der Prozess dazu wurde im November eingeleitet, da hat das Unternehmen eine Registrierungserklärung bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht. Mittlerweile werden am Sekundärmarkt Anteile von ehemaligen Mitarbeiter:innen bei einer Bewertung von 12,5 Mrd. Euro gehandelt, letztendlich soll Klarna beim IPO in den USA eine Bewertung von etwa 20 Mrd. Dollar anstreben.

Revolut

Wahrscheinlichkeit: Hoch

Bewertung: ca. 45 Mrd. Dollar

Exchange: tba.

Ein ziemlich klarer Kandidat für den Börsengang ist die britische Neobank Revolut, die 2024 durch Secondaries (als Anteilsverkäufe von bestehenden Investoren bzw. von Mitarbeitern) eine Bewertung von 54 Milliarden Dollar erreichte. Zudem hat Revolut für 2023 erstmals Gewinn ausgewiesen, und dürfte das auch 2024 nach starkem Wachstum schaffen. Revolut-CEO Nikolay Storonsky hat vor Investoren das Ziel formuliert, 100 Millionen täglich aktive Nutzer:innen in 100 Ländern und einen Umsatz von 100 Milliarden Dollar erreichen zu wollen – solche Stories sind für einen IPO durchaus wertvoll.

1Komma5°

Wahrscheinlichkeit: Mittel

Bewertung: 1+ Mrd. Dollar

Exchange: tba.

1Komma5°-CEO Philipp Schröder hat es kürzlich selbst gesagt: „Wir sind stolz, unsere Pre-IPO-Runde von 150 Millionen Euro bekannt zu geben.“ Man wolle 2025 und 2026 vor allem mit der Energie-Management-Lösung Heartbeat AI sowie dem Geschäft in den sieben Märkten stark wachsen. Die Bewertung ist aktuell nicht genau bekannt, jedenfalls hat 1Komma5° eine Unicorn-Bewertung.

Dataricks

Wahrscheinlichkeit: Hoch

Bewertung: ca. 62 Mrd. Dollar

Exchange: Wahrscheinlich Nasdaq

2024 wäre es „dumm“ gewesen wegen der politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten, einen IPO zu machen, sagte Databricks-CEO Ali Ghodsi kürzlich. Anlass: Die 10 Milliarden Dollar (!) starke Finanzierungsrunde für die Cloud-AI-Firma aus den USA, die selbst jene von OpenAI, xAI und Waymo in den Schatten stellte. Databricks wolle bis frühestens 2025 mit dem IPO warten. Wenn sich das IPO-Fesnter öffnet, dann ist die Firma ein heißer Kandidat, die Chance zu nutzen und die AI-Welle weiter zu reiten.

Shein

Wahrscheinlichkeit: Sehr hoch

Bewertung: ca. 66 Mrd. Dollar

Exchange: London

Der digitale Billigmode-Händler aus China hat im Juni die Anträge bei der britischen Financial Conduct Authority (FCA) für ein Börse-Listing in London eingebracht. In London will man maximal 10 Prozent der Shares beim Börsengang verkaufen – bei einer Bewertung von 66 Milliarden Dollar durch Privatinvestoren würde man so also etwa 6,6 Milliarden Dollar lukrieren können.

Cerebras Systems

Wahrscheinlichkeit: Mittel

Bewertung: 7 bis 8 Mrd. Dollar

Exchange: New York

Der Anbieter einer Computing-Plattform für AI-Training, der mit seinen GPUs mit Nvidia konkurriert, hat seine IPO-Pläne 2024 bereits bei der US-Börsenaufsicht SEC angemeldet und will 2025 zur Tat schreiten. Kolportiert wird eine Bewertung von sieben bis acht Milliarden Dollar. Ein Problem aber ist, dass G42 aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) einen Minderheitsanteil hält – und das gefällt der US-Investitionskontrolle Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) offenbar aus Gründen der nationalen Sicherheit nicht.

CoreWeave

Wahrscheinlichkeit: Hoch

Bewertung: ca. 35 Mrd. Dollar

Exchange: Wahrscheinlich Nasdaq

Mit einer angestrebten Bewertung von 35 Milliarden Dollar könnte der AI-Cloud-Anbieter CoreWeave einen der größten IPOs in 2025 produzieren. Als GPU-as-a-Aervice-Anbieter geht CoreWeave aus den USA in direkte Konfrontation mit den großen Cloud-Anbietern Amazon, Microsoft und Google, die dieses Feld im AI-Boom natürlich ebenfalls bedienen.

Canva

Wahrscheinlichkeit: Hoch

Bewertung: ca. 40 Mrd. Dollar

Exchange: tba.

Die Gerüchte um einen Börsengang des Photoshop-Herausforderers Canva aus Australien gibt es schon länger. 2025 könnte es schließlich so weit sein. Vor einigen Monaten wurden bereits die Preise für das Cloud-Service für Neukunden erhöht, was darauf hindeutet, dass man den Umsatz vor dem IPO noch ordentlich aufdrehen will. Außerdem wurde zuletzt die ehemalige Zoom-CFO Kelly Steckelberg als CFO engagiert. Diese soll den Börsengang, bei dem Canva mit 40 Milliarden Dollar und mehr bewertet werden könnte, begleiten.

Medline

Wahrscheinlichkeit: Sehr hoch

Bewertung: bis zu 50 Mrd. Dollar

Exchange: New York

Medline ist der größte in Privatbesitz befindliche Hersteller und Vertreiber von medizinischem Bedarf und gehört mehrheitlich den Investment-Riesen Blackstone, Carlyle und Hellman & Friedman. Diese wollen 2025 Kasse machen und das US-Unternehmen an die Börse bringen. Spekuliert wird dabei mit einer Bewertung von bis zu 50 Milliarden Dollar – deutlich mehr als die Bewertung von 34 Mrd. Dollar aus dem Jahr 2021.

eToro

Wahrscheinlichkeit: Sehr hoch

Bewertung: 1,7 bis 3,5 Mrd. Dollar

Exchange: New York

Die aus Israel stammende Trading-Plattform eToro, die mit Robinhood, Bitpanda usw. zahlreiche Konkurrenten hat, gilt schon seit mehreren Jahren als Börsenkandidat. Nun hat man für 2025 Goldman Sachs als IPO-Bank engagiert – wahrscheinlich, um an der NYSE oder an der Nasdaq zu listen. Offen ist, welche Bewertung eToro schafft – denn diese fuhr die vergangenen Jahre Achterbahn.

Fanatics

Wahrscheinlichkeit: Mittel

Bewertung: ca. 25 Mrd. Dollar

Exchange: New York

Die Online-Plattform mit allem rund um Sport (Fan-Artikel, Wetten, Gaming usw.) ist ebenfalls ein langjähriger Börsenkandidat, 2025 könnte es nun etwas werden. Um Mitarbeiter zwischenzeitlich auscashen zu lassen, gab es 2024 die Möglichkeit für sie, Shares zu verkaufen, und zwar zu einer Bewertung des Unternehmens von 25 Mrd. Dollar – deutlich weniger als die 31 Mrd. Dollar, die Investoren bei einer großen Finanzierungsrunde 2022 zahlten.

SpaceX / Starlink

Wahrscheinlichkeit: Mittel

Bewertung: tba.

Exchange: tba.

Mit einer Bewertung von 350 Milliarden Dollar ist SpaceX das wertvollste „Startup“ der Welt. Ein private Finanzierungsrunde Ende 2024 signalisierte aber, dass ein IPO 2025 kein Thema sein wird. Trotzdem gibt es Spekulationen, dass der Satelliten-Internet-Dienst Starlink als Spin-off an der Börse platziert werden könnte, um ihn separat zu finanzieren. Starlink soll dieses Jahr alleine einen Umsatz von 6,6 Milliarden Dollar machen – damit wäre eine hohe zweistellige oder gar eine dreistellige Milliardenbewertung denkbar.