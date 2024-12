David Sacks: Thiel-Bro wird Trumps Krypto-Zar

Eigentlich würde man diesen Titel eher Putins Reich zuordnen, aber jedenfalls: Im Weißen Haus in Washington soll es mit David Sacks künftig einen „Krypto- und AI-Zaren“ geben, der Donald Trump in den beiden wichtigen Technologiebereichen beraten wird. Sacks unterstützte Trump im Wahlkampf mit einem Spenden-Dinner für Krypto-Unternehmer und Investoren und ist Mitglied der PayPal-Mafia.

„David wird sich darauf konzentrieren, Amerika zum eindeutigen Weltmarktführer in beiden Bereichen zu machen. Er wird die freie Meinungsäußerung im Internet schützen und uns von der Voreingenommenheit und Zensur von Big Tech wegführen. Er wird an einem Rechtsrahmen arbeiten, damit die Krypto-Industrie die Klarheit hat, die sie sich gewünscht hat, und in den USA gedeihen kann. David wird auch den Präsidentenrat für Wissenschaft und Technologie leiten“, heißt es seitens dem designierten nächsten US-Präsidenten Donald Trump.

David Sacks wurde am 25. Mai 1972 in London geboren und ist ein südafrikanisch-US-amerikanischer Unternehmer. Er war einer der frühen Mitarbeiter von PayPal, wo er als Chief Operating Officer tätig war. Nach seiner Zeit bei PayPal gründete er die Softwarefirma Yammer, die er 2012 für 1,2 Milliarden US-Dollar an Microsoft verkaufte. Sacks gehört zur sogenannten PayPal-Mafia, einer Gruppe von ehemaligen PayPal-Mitarbeitern, die später erfolgreiche Technologieunternehmen gründeten.

Politische Ansichten und Aktivitäten

Sacks vertritt konservative und libertäre politische Ansichten, die er regelmäßig im All-In-Podcast zum Besten gibt. Er ist ein enger Verbündeter von Peter Thiel und Elon Musk, mit denen er das Buch „The Diversity Myth“ verfasste, das positive Diskriminierung und politische Korrektheit an US-Universitäten kritisierte.

In den letzten Jahren hat Sacks sowohl republikanische als auch demokratische Kandidaten finanziell unterstützt. Für die Präsidentschaftswahlen 2024 unterstützte er zunächst Ron DeSantis, bevor er auch an den Demokraten Robert F. Kennedy Jr. spendete. Im Juni 2024 organisierte er eine Wahlkampfspendenaktion für Donald Trump, die rund 12 Millionen Dollar einbrachte.

Dass die USA mit Sacks einen eigenen Krypto-Zaren bekommt, ließ die Krypto-Preise derweil unbeeindruckt. Bitcoin ist nach dem leichten Absturz unter die 100.000-Dollar-Marke weiterhin dort geblieben, Altcoins haben auch nicht wesentlich auf die Personalie reagiert.