Deepseek: Microsoft und OpenAI untersuchen möglichen Datenmissbrauch

Microsoft und OpenAI prüfen derzeit laut einem Bloomberg-Bericht, ob eine mit DeepSeek verbundene Gruppe unbefugt ChatGPT-Daten beschafft hat. Sicherheitsforscher:innen von Microsoft beobachteten im Herbst, dass Personen, von denen sie annahmen, dass sie mit DeepSeek in Verbindung stehen, eine große Menge an Daten über die OpenAI-Programmierschnittstelle (API) exfiltrierten, heißt es in dem Bericht.

DeepSeek rüttelt US-Tech-Industrie auf

Die API von OpenAI ist die wichtigste Möglichkeit für Softwareentwickler und Geschäftskunden, die Dienste des ChatGPT-Entwicklers zu erwerben. Laut dem Bloomberg-Bericht hat Microsoft, der größte Investor von OpenAI, das Unternehmen über verdächtige Aktivitäten informiert. DeepSeek rüttelt derzeit die gesamte US-Techbranche auf, weil die Jungfirma extrem leistungsfähige und kostengünstige AI-Modelle anbietet. In dieser Woche hat die US-Tech-Industrie an den Börsen wegen DeepSeek rund eine Billion Dollar an Wert verloren (wir berichteten).

David Sacks, der KI- und Krypto-Zar des Weißen Hauses, sagte in einem Interview mit Fox News am Dienstag, es sei „möglich“, dass DeepSeek geistiges Eigentum aus den Vereinigten Staaten gestohlen habe. „Es gibt stichhaltige Beweise dafür, dass DeepSeek hier das Wissen aus den Modellen von OpenAI destilliert hat“, sagte Sacks.

OpenAI will Modelle vor „Gegnern und Konkurrenten“ schützen

Ein Sprecher von OpenAI bestätigte Sacks in einer Erklärung, in der er darauf hinwies, dass in China ansässige Unternehmen und andere ständig versuchten, die Modelle führender US-amerikanischer KI-Firmen zu kopieren, ohne jedoch DeepSeek oder ein anderes Unternehmen namentlich zu nennen.

„Wir ergreifen Gegenmaßnahmen, um unser geistiges Eigentum zu schützen, und sind der Meinung, dass es für die Zukunft von entscheidender Bedeutung ist, dass wir eng mit der US-Regierung zusammenarbeiten, um die leistungsfähigsten Modelle bestmöglich vor den Versuchen von Gegnern und Konkurrenten zu schützen, die US-Technologie zu übernehmen“, so der OpenAI-Sprecher.

Microsoft lehnte eine Stellungnahme ab, während DeepSeek nicht sofort für einen Kommentar erreicht werden konnte.