Deutsche Neo-Universität Tomorrow University erhält 9,3 Millionen Euro

Die Tomorrow University of Applied Sciences (kurz: Tomorrow University) hat eine Series A-Finanzierungsrunde in Höhe von 9,3 Mio. Euro abgeschlossen. Damit konnte sich die in Frankfurt beheimatete Remote-Uni seit 2021 insgesamt 13,8 Mio. Euro sichern. EduCapital, Europas größter EdTech-Fonds, leitet die Runde. Die Tomorrow University hat es sich zum Ziel gemacht, eine globale Gemeinschaft von Business-Leadern und Branchenexpert:innen aufzubauen. Sie soll sich der Schaffung einer nachhaltigeren Zukunft widmen. Bis heute besteht die Community aus rund 400 Lernenden.

„Unternehmer:innen von morgen formen“

Ebenfalls beteiligt sind Sparkmind.vc, Redstone, Mediahuis Ventures, 4P Capital und Zanichelli Ventures sowie Angel-Investoren wie Ralf Reichert und Daniel Jung. „Wir sind dankbar für die Unterstützung von EduCapital, da wir weiterhin die Bildungslandschaft revolutionieren wollen. Diese Investition ermöglicht es, unsere Mission zu beschleunigen, außergewöhnliche Lernerfahrungen anzubieten und die Unternehmer:innen und Intrapreneure von morgen zu formen“, sagt Christian Rebernik, Gründer und CEO der Tomorrow University of Applied Sciences.

Die Finanzmittel sollen dem Wachstum der Tomorrow University dienen. Das inkludiert die Erweiterung des Bildungsangebots, die Weiterentwicklung der technologischen Infrastruktur und die Ausweitung des operativen Geschäfts. Damit will die Neo-Universität der steigenden Nachfrage nach innovativer, zukunftsorientierter Bildung gerecht werden. Im Mai 2023 kündigte die Hochschule bereits einen neuen Masterstudiengang an, der im Herbst diesen Jahres startet: Der Impact MBA in Nachhaltigkeit, Innovation und Führung. Dieser sei für Menschen konzipiert, die ihre Karriere vorantreiben und gleichzeitig einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft durch nachhaltiges Wirtschaften ausüben wollen.

Tomorrow University prognostiziert hohes Wachstum bei EdTech

Der globale EdTech-Markt wird sich laut Tomorrow University von 2022 bis 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 16,5 Prozent entwickeln und bis 2025 einen Wert von 404 Milliarden Dollar erreichen. Da das Jahr 2030 mit dem Klimazielplan der EU und der Agenda für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen zusammenfällt, steige die Nachfrage nach Talenten mit spezifischem Fachwissen. Jedoch verfügen derzeit nur 13 Prozent der Arbeitskräfte über diese wesentlichen Fähigkeiten.

„Jetzt ist es an der Zeit, aus dem exponentiellen Wachstum des EdTech-Marktes Kapital zu schlagen und sein Potenzial zu nutzen, um den radikalen Wandel voranzutreiben, nach dem sich unsere Gesellschaft so dringend sehnt“, meint Thomas Funke, Mitgründer und Präsident der Neo-Universität.