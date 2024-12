Die Altcoin Season hat offiziell begonnen – was bringt sie?

Zuerst die ETFs, dann das Halving und nun die Rallye in Folge des Trump-Wahlsiegs in Richtung 100.000 Dollar: Dieses Krypto-Jahr war bis jetzt dominiert von Bitcoin. Doch mit dem Start in den März haben nun unterschiedliche Tracker, die auf Altcoins spezialisiert sind und ihre Performance messen, angeschlagen: Es ist wieder Altcoin Season.

Die Altcoin bedeutet generell, dass Krypto-Assets abseits von Bitcoin besonders starke Kursanstiege und Aufmerksamkeit erfahren. Bei CoinMarketCap, also im Prinzip der Startseite der Krypto-Welt, wird die Altcoin-Saison so definiert: Wenn 75 % der Top-100-Coins in den letzten 90 Tagen besser abschneiden als Bitcoin, dann ist Altcoin-Saison. Stablecoins wie Tether und DAl sowie Asset-Backed-Token wie WBTC, stETH und cLINK sind dabei nicht enthalten, um keine Verzerrungen zu verursachen.

Der Altcoin Season des Blockchain Center ist da etwas strenger und zieht nur die Top-50-Coins zur Analyse heran und misst dann, ab welchem Zeitpunkt 75% davon in den letzten 90 Tagen besser abschneiden als Bitcoin. Auch dieser Tracker steht nun auf „Altcoin Season“.

Interessant ist dabei, dass die Altcoins wider Erwarten nicht bloß vom Pump & Dump rund um Memecoins getrieben wird, sondern auch vom Wachstum seriöser Token wie etwa XRP und seiner kleinen Schwester XLM, oder den Ethereum-Alternativen SUI 0der Cardano (ADA):

Altcoins schnappen sich Marktanteile von Bitcoin

Charakteristisch für diese Phase ist eine verstärkte Aufmerksamkeit für Kryptowährungen jenseits von Bitcoin, wobei das Gesamtmarktvolumen der Altcoins prozentual zulegt und deren Kurse dynamischer sind als die von Bitcoin. Was diese Altcoin-Saison zu sehen sein wird, bleibt noch abzuwarten. Im letzten Hype etwa war das Narrativ etwa sehr stark auf NFTs fokussiert, die später ziemlich floppten. Gut möglich, das wieder alte Konzepte wie DeFi oder GameFi ausgepackt werden, oder versucht wird mit neuen Narrativen (DePIN, Memes) zu punkten.

Das Marktgeschehen während einer Altcoin-Saison wird typischerweise von spekulativem Optimismus und der Hoffnung auf hohe Renditen geprägt. Anleger zeigen erhöhtes Interesse an kleineren und mittelgroßen Kryptowährungen, was zu verstärktem Handelsvolumen und teilweise deutlichen Kursanstiegen führt. Die Stimmung ist von einem ausgeprägten FOMO-Effekt (Fear of Missing Out) gekennzeichnet, bei dem Investoren aus Angst, eine Gewinnchance zu verpassen, verstärkt in verschiedene Altcoins investieren.

Was die Altcoin-Saison logischerweise auch bedeutet, ist, dass die Bitcoin-Dominanz (Marktanteil von BTC am Gesamtmarkt) durch starkes Wachstum bei Altcoins sinkt. In der letzten Altcoin-Saison im Mai 2021 erreichte die kombinierte Marktkapitalisierung der 100 wichtigsten Altcoins rund 130 % derjenigen von Bitcoin, die BTC-Dominanz sank auf weniger als 40 Prozent. Seither ist sie wieder auf etwa 60 Prozent angestiegen, aktuell sinkt sie stetig – derzeit auf etwa 55 Prozent:

Wichtig für Exchanges und Startups

Von Altcoins kann man halten was man will, Bitcoin-Hardliner werfen sie sogar allesamt in den Shitcoin-Topf. Andere Teile der Krypto-Industrie setzen aber stark auf sie. Zum einen sind volatile Altcoins wichtig für die Krypto-Börsen, weil durch sie ein hohes Handelsvolumen und rege Handelsaktivität entsteht und das wiederum für steigende Umsätze in Form von Handelsgebühren sorgt.

Zum anderen sind Altcoins ein Instrument für Startups, um neue Konzepte auszuprobieren und Investoren und der Community ein Investment-Tool in die Hand zu geben. Das wiederum ist gut für Smart-Contracts-Netzwerke wie Ethereum, Solana, Avalanche oder Cardano, weil sie als Plattformen für neue Altcoins dienen.

In den letzten Jahren hat die US-Börsenaufsicht SEC eine richtiggehenden Krieg gegen Altcoins geführt, weil ihr Noch-CEO Gary Gensler der Meinung ist, dass sämtliche Altcoins als Wertpapiere zu werten sind, die den US-Wertpapiergesetzen unterliegen. Gensler hat nun seinen Rücktritt parallel zum Amtsantritt von Donald Trump verkündet. Deswegen wird erwartet, dass es eine viel Krypto-freundlichere US-Politik geben wird, um Altcoins nicht weiter SEC-Klagen zu fürchten haben. Das sorgt dafür, dass nun wieder mehr Unternehmen auf Kryptowährungen neben Bitcoin setzen.