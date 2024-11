SEC-Chef Gensler tritt im Jänner ab: Solana bei neuem Allzeithoch, Altcoins boomen

Während Bitcoin derzeit täglich, eigentlich sogar fast stündlich, neue Rekorde aufstellt und nur mehr ganz knapp unterhalb der 100.000-Dollar-Marke liegt, haben nun in der Nacht auf Freitag auch eine ganze Reihe von Altcoins einen starken Push nach oben erhalten.

Zuallererst zu erwähnen dabei ist Solana (SOL), das ein neues Allzeithoch bei 263,70 Dollar in den frühen Morgenstunden erlangt hat. Der Ethereum-Rivale, dessen Blockchain Basis für allerlei Memecoin ist, kommt nun auf eine Marktkapitalisierung von satten 123 Milliarden Dollar. Damit hat wohl nicht jeder gerechnet, das Solana einen zweiten Frühling erleben könnte. Denn wie berichtet, ist SOL nach dem Crash von FTX (ein wichtiger Partner von und Investor in Solana Labs) unter 10 Dollar je Token gestürzt, die Blockchain stand sogar mehrmals still.

Ebenfalls starkes Wachstum erfährt derzeit XRP, der Token von Ripple. Dieser hat in den vergangenen 24 Stunden sogar 26 Prozent zugelegt, und wird nun bei 1,40 Dollar gehandelt – das resultiert dann auch in einem Zuwachs von 164 Prozent innerhalb eines Monats. XRP war seit 2021 nicht mehr so viel wert, also jener Phase, als der letzte große Krypto-Hype stattfand. Vom eigenen ATH aus dem Jahr 2018 bei fast 4 Dollar ist XRP aber noch weit entfernt.

Einige weitere Token, die in der Nacht auf Freitag ordentlich wuchsen: Ethereum (ETH; +8% in 24h), Cardano (ADA, +13%), Avalanche (AVAX; +7%), Polkadot (DOT; +8%) oder Stellar (XLM; +20%).

SEC-Chef Gary Gensler geht am 20. Jänner 2025

Der Grund für den Anstieg der Altcoins bzw. Smart-Contracts-Netzwerke, die Basis für viele andere Krypto-Assets wie Stablecoins und Memecoins sind: Der in der Krypto-Branche sehr unbeliebte Chef der US-Börsenaufsicht SEC hat angekündigt, sein Amt vorzeitig zurückzulegen. Eigentlich würde die Amtszeit von Gary Gensler bis 2026 dauern, aber er hat gestern Abend angekündigt, dass er am 20. Jänner 2025 von seinem Posten zurücktreten wird.

Das ist natürlich jenes Datum, an dem Donald Trump zum zweiten Mal das Amt des US-Präsidenten antreten wird. Gensler wurde 2021 unmittelbar nach der GameStop-Kampagne, von Noch-Präsident Biden zum Chef der SEC gemacht. Er steht für einen richtiggehenden Kreuzzug gegen Krypto-Unternehmen. In den vergangenen Jahren lieferte sich die SEC zahlreiche Rechtsstreits unter anderem mit Coinbase, Kraken oder Binance. Auch die Ethereum Foundation soll eine gefürchtete Well’s Notice erhalten haben – eine Vorwarnung, dass die SEC bald klagen könnte.

Denn Gensler ist der Ansicht, dass nur Bitcoin eine wirklich dezentrale Kryptowährung ist, während alle anderen Krypto-Assets eigentlich als Wertpapiere zu betrachten wären – ähnlich Anteilen an Unternehmen, nur eben in Form von Token. Die Republikaner wollen aber eine liberalere Politik für Kryptowährungen verfolgen, Trump will sogar eine Bitcoin-Reserve bilden. Da passt Gensler gar nicht ins Bild. Zuletzt starteten republikanisch dominierte US-Bundesstaaten sogar eine Klagewelle gegen die SEC (Trending Topics berichtete) wegen ihrer Krypto-Politik.