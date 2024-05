Die ersten 40 Startup-FlexCos sind da

Einfacher, schneller, günstiger gründen, Mitarbeiter:innen einfacher beteiligen und auch sonst von Erleichterungen profitieren: Seit Anfang 2024 können Unternehmer:innen in Österreich anstatt der GmbH eine Flexible Kapitalgesellschaft (FlexKap, FlexCo) gründen. Bis heute zum 16. Mai 2024 ist das 230 mal passiert, was auch bedeutet: Pro Tag werden im Schnitt fast 2 FlexCos gegründet – wenn auch die GmbH noch deutlich beliebter ist und auf 36 Neugründungen pro Tag kommt (insgesamt 4.979 neue GmbHs in 2024).

Die Entwicklung zeigt, dass der Anteil der FlexCos an den Neugründungen immer mehr zunimmt. Bis Ende Februar wurden noch 40x mehr GmbHs gegründet, nunmehr sind es „nur“ mehr 18x mehr GmbHs. Unter den 230 FlexCos finden sich aktuell etwa 40 eindeutig als Startups erkennbare Firmen – 17 Prozent aller Flexiblen Kapitalgesellschaften sind also auch Jungfirmen mit Wachstumspotenzial und Tech-Hintergrund. Bleibt es bei der Entwicklung, dann wird es 2024 grob geschätzt 150 bis 200 FlexCos geben – das ist bei 200 bis 350 neuen Startups pro Jahr ein doch ordentlicher Anteil (mehr dazu hier). Abzuwarten bleibt aber, ob das insgesamt die Zahl der Startups wieder heben kann, oder ob lediglich von der GmbH zur FlexCo umgeschichtet wird.

Hier die Liste der bisher gegründeten FlexCos mit einer durch Trending Topics getroffenen Zuordnung nach Branchen:



Anmerkung: Viele Firmen lassen sich nicht eindeutig zuordnen, da noch Webseiten etc. fehlen und es lediglich die Beschreibung aus dem Firmenbuch zum Unternehmenszweck gibt. Bei den Startups gibt es viele Namen, die bereits am Markt kommuniziert haben, bei Pitch-Events mitgemacht haben oder sonstwie (z.B. Linkedin, Presseaussendungen) auf sich aufmerksam gemacht haben – diese haben wir als Startups markiert.

Hier noch einmal GmbH und FlexCo im Vergleich: