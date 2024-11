DOGE-Team: Diese Startup-Investoren soll den US-Haushalt zusammenstutzen

Elon Musk verliert mit seinem „Department of Government Efficiency“ (DOGE) keine Zeit – immerhin soll er für Donald Trump bis zum 4. Juli 2026 die US-Staatsausgaben um 2 Billionen Dollar kürzen. Bedeutet: Fast ein Drittel des Us-Staatshaushalts, derzeit etwa 6,5 Billionen Dollar, sollen eingespart werden, unter anderem durch eine drastische Reduzierung der derzeit etwa 430 Bundesbehörden auf nur mehr etwa 100. Hunderttausende US-Beamte könnten ihren Job verlieren.

Ob sich das alles auch so machen lässt wie im Wahlkampf verkündet, daran gibt es große Zweifel. Jedenfalls aber wurde Musk Vivek Ramaswamy (enger Vertrauter des Investors Peter Thiel und des baldigen US-Vizepräsidenten JD Vance) zur Seite gestellt, und zusätzlich haben die beiden bereits (vor allem via X) um Unterstützer und Mitkämpfer für ihre fragwürdige Aufgabe geworben. Nun berichtet die Washington Post von jenen Personen, die ins DOGE-Team geholt werden sollen.

Antonio Gracias, CEO von Valor Equity Partners

Antonio Gracias wurde als Gründer, CEO und Chief Investment Officer von Valor Equity Partners bekannt. Er gründete Valor im Jahr 1995 und verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich von Private Equity. Gracias war von 2007 bis 2021 Direktor bei Tesla, wo er eine entscheidende Rolle beim IPO spielte und acht Jahre lang als Lead Independent Director fungierte. Neben Tesla ist er auch in anderen Musk. Gracias hat eine enge Beziehung zu Elon Musk und unterstützte ihn aktiv bei der Übernahme von Twitter, indem er half, die Investments zu holen.

Steve Davis, The Boring Company

Steve Davis ist der Präsident von The Boring Company, Elon Musk Tunnelbau-Unternehmen. Er war einer der ersten Mitarbeiter bei SpaceX. Vor seiner Tätigkeit bei der Boring Company gründete er ein Frozen-Yogurt-Geschäft namens Mr. Yogato und eine Bar in Washington D.C. namens Thomas Foolery. Davis ist bekannt für seine engen Verbindungen zu Musk und wird oft als dessen Vertrauter bezeichnet. Er war auch in die Reorganisation von Twitter involviert, nachdem Musk es übernommen hatte.

Joe Lonsdale, Mitgründer von Palantir

Joe Lonsdale ist vor allem als Mitgründer von Palantir bekannt ist – jenem Big-Data-Unternehmen, das sich auf um Big-Data- und Datenanalysetechniken für Sicherheits-, Militär- und Strafverfolgungsbehörden spezialisiert hat und mittlerweile mehr als 100 Milliarden Dollar wert ist. Lonsdale war Praktikant bei PayPal und arbeitete später als Manager bei Clarium Capital, einem Hedgefonds seines Mentors Peter Thiel.

Neben Palantir war Lonsdale Mitgründer von Addepar, einer Plattform für Vermögensverwaltungstechnologie, sowie von OpenGov, einem Anbieter von Cloud-Software für Regierungsbudgets. Er ist auch Gründer der Risikokapitalfirma 8VC, die über mehrere Milliarden Dollar an verwaltetem Kapital verfügt. Lonsdale ist zudem politisch aktiv, spendete an die Republikaner und Trump und gründete das konservative Think Tank Cicero Institute.

Marc Andreessen, Investor

Marc Andreessen ist einer prominenter US-Investoren. Er erlangte Bekanntheit als Mitbegründer von Netscape Communications, dem Unternehmen hinter dem Netscape Navigator, einem der ersten weit verbreiteten Webbrowser. Andreessen entwickelte zuvor den Mosaic-Browser, der als einer der ersten grafischen Webbrowser gilt. Nach dem Verkauf von Netscape an AOL im Jahr 1999 gründete er zusammen mit Ben Horowitz die Risikokapitalgesellschaft Andreessen Horowitz, die etwa in Facebook, Twitter, Airbnb uvm. investierte. Auch zahlreiche Krypto-Unternehmen wurden finanziert. Andressen und Horowitz haben im Zuge des US-Wahlkampfs offen Donald Trump unterstützt.

Bill Ackman, Hedge-Fonds-Manager

Bill Ackman ist einer der bekanntesten US-Fondsmanager und berühmt dafür, ein sehr aktivistischer Investor zu sein. Er ist bekannt für seine Strategie, Aktien von Unternehmen zu kaufen, um das Management zu beeinflussen und den Unternehmenswert zu steigern. Zu seinen bekanntesten Investitionen zählen die Beteiligungen an Valeant Pharmaceuticals und Herbalife, wobei letztere eine öffentliche Auseinandersetzung mit dem Investor Carl Icahn beinhaltete. Trotz einiger Rückschläge, wie dem Verlust bei Valeant, hat Ackman durch strategische Wetten etwa während des COVID-Crashs 2020, erhebliche Gewinne erzielt. Sein Vermögen wurde 2023 auf 3,7 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Travis Kalanick, ehemaliger Uber-CEO

2009 gründete Kalanick zusammen mit Garrett Camp Uber, das sich schnell zu einem globalen Player bei Fahrtenvermittlung entwickelte und zeitweise als das wertvollste Startup der Welt galt. Kalanicks Zeit bei Uber war von zahlreichen Kontroversen geprägt, die letztendlich 2017 zu seinem Rücktritt als CEO führten. Nach seinem Ausscheiden aus Uber gründete er die Beteiligungsfirma 10100 und investierte in das Immobilien-Startup City Storage Systems (CSS), das unter anderem mit CloudKitchens im Bereich der Lieferdienst-Küchen tätig ist. Trotz seines Rückzugs aus dem operativen Geschäft von Uber bleibt Kalanick eine einflussreiche Figur in der Technologie- und Investmentwelt. Sein Vermögen wird auf mehrere Milliarden Dollar geschätzt.