Dogecoin: Abrupter Dip nach offizieller Ankündigung von „D.O.G.E.“-Ministerium

Wenn bei Meme-Währungen wie Dogecoin eines sicher ist, dann ist es ihre Volatilität. Wie wir berichtet haben, gab es bei DOGE in den Tagen seit dem Wahlsieg von Donald Trump einen massiven Aufstieg. Besonders Elon Musk, der Trump bei seiner Kampagne stark unterstützt hat, ist für diesen Anstieg verantwortlich. Er hat Trump die Schaffung eines „Department of Government Efficiency“ (D.O.G.E.) vorgeschlagen, was den Hype rund um die Meme-Währung verstärkt hat. Nun hat Trump dieses Ministerium tatsächlich bestätigt. Doch kaum ist das passiert, gab es bei DOGE einen Kursrückgang.

Dogecoin hat Rückfall erlitten

Am Mittwoch lag der Preis von Dogecoin bei 35 Cent. Am Dienstag lag der Wert zeitweise bei 40 Cent. Seit diesem Spitzenwert ist der Kurs um etwa zwölf Prozent gesunken. Die Marktkapitalisierung, die am Dienstag kurzzeitig bei 60 Milliarden Euro stand, liegt am Mittwoch bei etwa 52 Milliarden Euro. Dabei muss jedoch erwähnt werden, dass der Kurs im Vergleich zum Stand von vor einer Woche immer noch wesentlich höher liegt. Der Wert der Meme-Währung ist immer noch fast doppelt so hoch.

Interessant ist, dass diese Korrektur genau zu dem Zeitpunkt erfolgt, als Donald Trump bestätigt hat, dass es in seiner neuen Amtszeit ein „Department of Government Efficiency“ (D.O.G.E.) geben wird. In einem offiziellen Statement hat der einstige und künftige US-Präsident angekündigt, dass Elon Musk dieses Ministerium leiten soll. Dabei soll er mit dem Unternehmer Vivek Ramaswamy zusammenarbeiten, der sich in der Vergangenheit selbst erfolglos als republikanischer Kandidat für die US-Präsidentschaftswahl aufgestellt hat.

Trump kündigt „DOGE“-Ministerium für 2026 an

Aus der Anspielung an Dogecoin im Namen des neuen Ministeriums macht Trump keinen Hehl, er kürzt die geplante Regierungseinrichtung selbst mit „DOGE“ ab. Das Ministerium soll Einsparungen bei Regierungsausgaben bewirken, Bürokratie und übermäßige Regulierungen abbauen und Behörden umstrukturieren. DOGE soll dabei mit dem Weißen Haus und der Behörde Office of Management and Budget, die Beamten des Hauses in Themen wie Bundespolitik, Verwaltung, Gesetzgebung und der Haushaltsführung berät. Das neue Ministerium soll seine Tätigkeit am 4. Juli 2026, also am US-Unabhängigkeitstag, beginnen.

Trump bezeichnet das Department of Government Efficiency in seinem Statement als das mögliche „Manhattan-Projekt unserer Zeit“. Wie genau sich das nach einer Memecoin benannte Einspar-Ministerium mit dem Projekt vergleichen lässt, das die erste Atombombe hervorbrachte, lässt sich aus Trumps Aussagen eher schwer herauslesen, doch offenbar verspricht sich der künftige Präsident viel von Musks Vorhaben. Auf jeden Fall hatte die Ankündigung auf Dogecoin überraschenderweise keinen positiven Effekt. Doch die Währung bleibt volatil und spätestens bei dem nächsten Push durch Musk könnte es wieder bergauf gehen. Einige Analyst:innen halten es durchaus für möglich, dass die Währung den Wert von einem Dollar erreichen könnte.