Dogecoin: Elon Musks Lieblings-Memecoin steigt raketenartig

Dogecoin befindet sich seit dem Sieg von Donald Trump in der US-Präsidentschaftswahl in einem raketenartigen Aufstieg. Am Dienstag hat die Meme-Währung innerhalb von einem Tag um fast 35 Prozent an Wert gewonnen. In den letzten sieben Tagen, also seit dem Tag der US-Wahl, ist der Wert sogar um satte 135 Prozent gestiegen. Aktuell liegt der Preis von Dogecoin bei 36 Cent, während die Marktkapitalisierung bei fast 52 Milliarden Euro liegt. Der wohl wichtigste Treiber dieser Entwicklung ist dabei Trumps eifriger Unterstützer Elon Musk.

Elon Musk will Ministerium mit „D.O.G.E.“-Akronym

Wohlgemerkt hat Dogecoin seinen historischen Höchstwert noch nicht erreicht. Den Rekordwert von etwa 55 Cent hat die Meme-Währung im Juni 2021 erreicht. Doch angesichts der aktuellen Tendenz könnte die Kryptowährung bald einen neuen Höchststand knacken.

Elon Musk, CEO von Tesla und SpaceX, ist schon seit Längerem ein lautstarker Befürworter von Dogecoin und hat die Marktentwicklung durch seine Aussagen und Handlungen oft beeinflusst. Kürzlich schlug Musk in Gesprächen mit dem ehemaligen und künftigen US-Präsidenten Donald Trump die Schaffung eines „Department of Government Efficiency“ (D.O.G.E.) vor. Dieser Vorschlag hat große Aufmerksamkeit erregt und wird von vielen als eine Anspielung auf Dogecoin verstanden, was den Enthusiasmus der Anleger:innen weiter anheizt.

Dogecoin bleibt sehr volatil

Umgerechnet in Dollar nähert sich Dogecoin aktuell dem Wert von 0,45 Dollar. Das ist ein entscheidender Widerstandswert. Laut CryptoNewsZ könnte das Durchbrechen dieser Schwelle eine Fortsetzung des Aufwärtstrends signalisieren, was zu einem weiteren Kursanstieg führen könnte. Umgekehrt könnte das Nichtüberschreiten dieses Niveaus zu einer Konsolidierungsphase oder einem vorübergehenden Rückschlag führen, da Händler die Marktdynamik neu einschätzen.

Analyst:innen betonen, wie wichtig ein anhaltendes Handelsvolumen und eine positive Stimmung sind, um diesen Widerstand zu überwinden. Die Beobachtung dieser Faktoren wird für die Vorhersage der kurzfristigen Bewegungen von DOGE entscheidend sein. Die jüngste Entwicklung des Dogecoin unterstreicht seine Volatilität und den bedeutenden Einfluss externer Einflüsse, wie zum Beispiel Befürwortungen von hochrangigen Persönlichkeiten wie Elon Musk.