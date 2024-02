Die Spaß-Fraktion ist zurück: Dogecoin und SHIBA INU pumpen wieder

Was wäre die Krypto-Branche ohne ihre Hunde-Spaßwährungen? Zwar konnte auch bis 2024 niemand genau erklären, wozu es die Memecoins Dogecoin und SHIBA INU nun wirklich gibt, aber jedenfalls werden sie wieder ordentlich nachgefragt. Während Bitcoin schon in den letzten Tagen und Wochen (+21% in 7 Tagen) starke Zuwachsraten vorweisen kann und ein neues Allzeithoch bereits im Raum steht, haben vor allem Spaß-Token noch stärker zugelegt.

Allen voran natürlich die Mutter aller Memecoins, Dogecoin. Mit einem Preis von 13 Cent ist DOGE noch 83 Prozent unter dem Allzeithoch von 74 Cent, aber jedenfalls wurde die Spaßwährung schon ziemlich lange nicht mehr so hoch gehandelt wie am heutigen Tag. Ähnlich sieht es bei SHIBA INU, technisch ein stinknormaler ERC-20-Token auf Ethereum, aus, das etwa 85 Prozent unter seinem Höchstwert liegt. Auch andere Memecoins legten in den vergangenen Tagen ordentlich zu, und zwar deutlich über dem Marktschnitt.

Hier die Zuwachsraten der 10 größten Memecoins nach Marktkapitalisierung:

Memecoins liegen weit hinter ihren Rekorden zurück

Während seit dem Launch der Bitcoin-Spot-ETFs von BlackRock, Fidelity, VanEck und Co seit 2024 zu sehen ist, dass das große institutionelle Geld in erster Linie in BTC gesteckt wird, sieht man aktuell, dass Krypto-Exchanges (zentralisierte wie auch dezentrale) wieder ordentlich in die Gänge kommen. Bei Binance, nach all den Milliardenstrafen und Problemen immer noch die mit Abstand größte Krypto-Börse der Welt, sind DOGE und der kontroverse Memecoin PEPE unter den Top 10 der meist gehandelten Kryptowährungen; bei Coinbase liegen Dogecoin und SHIBA INU gar auf Platz 5 und 6.

Der neue Boom der Memecoins sind doch deutliche Hinweise darauf, dass Retail-Investor:innen, die Spaß am Krypto-Zocken haben, in den Sektor zurückkehren; institutionelle Investor:innen würden wohl kaum in DOGE und Co investieren. Technologisch gesehen gibt es kaum Gründe, warum die Spaßwährungen gerade jetzt wieder gepumpt werden, sie haben sich nicht weiterentwickelt, seitdem sie 2021 ihre Höhepunkte erreicht haben. Die Roadmap der Dogecoin Foundation etwa steckt noch im Jahr 2022 fest.