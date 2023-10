Economics of AI: Konferenz über KI-Auswirkungen auf unsere Wirtschaft bald in Wien

Ende Novemeber lädt das Wirtschaftsforschungsinstitut EcoAustria gemeinsam mit dem Think Tank AI Austria Interessierte zur „Economics of AI Conference“ ins Hotel Sofitel in Wien ein. Im Rahmen der Konferenz werden Expert:innen aus den Bereichen Wirtschaft, Forschung und Politik verschiedene Einblicke in das dynamisch expandierende Gebiet der Künstlichen Intelligenz im Zusammenhang mit den möglichen wirtschaftliche Auswirkungen bieten.

„Aus ökonomischer Sicht ist Künstliche Intelligenz von entscheidender Bedeutung“

Künstliche Intelligenz ist ökonomisch von enormer Bedeutung, da sie in der Lage ist Unternehmen und Branchen umzustrukturieren, neue Geschäftsmodelle zu schaffen und Innovationen voranzutreiben. Die erweiterten Fähigkeiten zur Datenanalyse, Mustererkennung und Prozessautomatisierung verändern die Unternehmenspraxis somit grundlegend, steigern gleichzeitig die Effizienz und ermöglichen Kosteneinsparungen. Dieser transformative Einfluss zieht sich durch die gesamte Wirtschaft und verspricht eine Ära neuer wirtschaftlicher Chancen, die den Wohlstand und die Wettbewerbsfähigkeit ganzer Volkswirtschaften steigern kann.

Die Economics of AI Conference beabsichtigt, all diese Aspekte eingehend zu erforschen. Das Event findet am 24. November 2023 von 08:30 Uhr bis 13:00 Uhr im Sofitel in Wien statt. Alternativ können Interessierte die Konferenz auch online per Livestream verfolgen. Die Teilnahme ist kostenlos, allerdings ist die Teilnehme:innenrzahl auf 150 Personen begrenzt.

Die Direktorin von EcoAustria, Monika Köppl-Turyna, die die Eröffnungsrede bei der Economics of AI Conference halten wird, betont passend dazu: „Aus ökonomischer Sicht ist Künstliche Intelligenz von entscheidender Bedeutung, da sie Unternehmen und Branchen transformiert, neue Geschäftsmodelle ermöglicht und Innovationen vorantreibt. In diesem Zusammenhang bietet die Economics of AI Conference eine einzigartige Plattform, um aktuelle Erkenntnisse und bewährte Praktiken zu teilen, gemeinsame Herausforderungen zu identifizieren und neuartige Lösungen zu entwickeln“. EcoAustria gilt als unabhängiges Wirtschaftsforschungsinstitut mit Sitz in Wien, das seit 2012 einen Beitrag zur österreichischen Forschungslandschaft leisten möchte. Das Institut legt seinen Schwerpunkt auf die gründliche Analyse und Bewertung von wirtschafts- und sozialpolitischen Maßnahmen.

Internationale Expert:innen aus unterschiedliche Disziplinen

Die Veranstaltung möchte so viele Perspektiven wie möglich auf die ökonomischen Dimensionen der Künstlichen Intelligenz bieten. Die Teilnehmer:innen können sich daher auf spannende Keynotes von renommierten Expert:innen wie Pierre-Alexandre Balland (Universität Utrecht), Fabian Stephany (University of Oxford) und Hermann Erlach (Microsoft Österreich) freuen. Zudem wird es Podiumsdiskussionen geben, an denen Monika Köppl-Turyna (EcoAustria), Clemens Wasner (AI Austria), Florian Tursky (BMF), Thomas Arnoldner (A1 Telekom Austria Group), Michael Zettel (Accenture Österreich) und Karin Mair (Deloitte) teilnehmen werden.

Monika Köppl-Turyna hebt in Anbetracht der Expert:innenliste die Bedeutung des interdisziplinären Austauschs hervor: „Der Dialog mit Expert:innen aus verschiedenen Branchen ist entscheidend, um sicherzustellen, dass die wirtschaftlichen Vorteile der KI so breit und nachhaltig wie möglich genutzt werden. Unser Ziel ist es, alle Beteiligten bestmöglich auf die Herausforderungen und Chancen vorzubereiten, die die KI-Revolution mit sich bringt.“

Beitrag zur strategischen Debatte über wirtschaftliche Potenzial von KI leisten

Auch Clemens Wasner, Vorstand von AI Austria, äußert sich zur kommenden Veranstaltung: „Europa ist seit geraumer Zeit in einer Regulierungsdebatte gefangen, die leider oft das Gesamtbild – die Auswirkungen von KI auf Gesellschaft und Wirtschaft – vernachlässigt. Mit der Economics of AI Conference wollen wir einen Beitrag zu einer strategischen Debatte über das wirtschaftliche Potenzial von KI leisten.“ AI Austria ist ein unabhängiger Think Tank und versteht sich als Plattform für den Austausch von Ideen zur Künstlichen Intelligenz. Durch gezielte Vernetzung, Koordination und Förderung von Akteur:innen aus Wissenschaft, Wirtschaft, Bildung und Gesellschaft will Austria AI nachhaltigen Anwendung von KI in Österreich beitragen.