EET: Grazer Solar-Startup unter den 100 schnellst wachsenden Firmen Europas

Sie wurden in Österreich und darüber hinaus für ihr Balkonkraftwerk SolMate bekannt, haben in Graz ein ziemlich großes HQ hingesetzt und wurden dann auch noch 2023 mit einer Finanzierungsrunde von 6,5 Mio. Euro ausgestattet: EET (Efficient Energy Technologies) aus der Steiermark ist eine jener Jungfirmen, die vom aktuellen Solar-Boom stark profitieren. Beim Ranking der renommierten britischen Wirtschaftszeitung Financial Times (FT) schafft es EET nun sogar unter die 100 wachstumsstärksten Unternehmen Europas.

„Die FT 1000-Rangliste, die in Zusammenarbeit mit dem deutschen Marktforschungsunternehmen Statista erstellt wurde, zeigt die europäischen Unternehmen, die angesichts all dieser Herausforderungen am schnellsten gewachsen sind. Sie werden in der Reihenfolge der höchsten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) beim Umsatz im Zeitraum 2019 bis 2022 aufgeführt. In diesem Jahr ist für die Aufnahme eine durchschnittliche Wachstumsrate von mindestens 36,9 Prozent erforderlich“, heißt es seitens der FT.

EET schafft es in dem Ranking auf Platz 95, und zwar mit einem Wachstum von 325.941 Euro im Jahr 2019 auf 5,72 Mio. Euro im Jahr 2022 – das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Zuwachsrate von 159,8%. Die Grazer sind somit deutlich stärker gewachsen als die anderen österreichischen Unternehmen, die bei dem Ranking mitmachten:

Raylyst aus Tschechien auf Platz 1

Insgesamt sind in dem 1.000 Unternehmen umfassenden Ranking nur sechs österreichische Firmen mit dabei. Das liegt daran, dass nicht alle Unternehmen, die in Frage kommen, auch mitmachen möchten. „Obwohl die Suche sehr umfangreich war, erhebt das Ranking keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da einige Unternehmen ihre Zahlen nicht veröffentlichen wollten oder aus anderen Gründen nicht teilnahmen“, heißt es seitens FT.

Auf Platz eins in dem Ranking liegt das tschechische Unternehmen Raylyst des Unternehmers Jan Kamenicek und ist damit das am schnellsten wachsende Unternehmen Europas. Das erst 2018 gegründete Unternehmen konzentriert sich auf den Vertrieb und die Beratung im Bereich der Solartechnik. Fünf Jahre nach seiner Gründung erzielte es bereits einen Umsatz von 2,7 Milliarden CZK (ca. 111 Mio. Euro), das durchschnittliche jährliche Wachstum liegt bei 824,4%. Raylyst ist eigenen Angaben zufolge vor allem auf dem deutschen Markt, in der Tschechischen Republik und der Slowakei, in Italien und Österreich tätig.