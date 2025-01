Elektrofahrzeuge können mit Verbrennern mithalten

Elektrofahrzeuge erreichen mittlerweile eine Nutzungsdauer von über 18 Jahren – und bieten langfristige wirtschaftliche Vorteile, so eine aktuelle Studie aus Großbritannien.

Die Studie mit dem Titel „The closing longevity gap between battery electric vehicles and internal combustion vehicles in Great Britain“ der Universität Birmingham wurde am 24. Januar 2025 in der Fachzeitschrift Nature Energy veröffentlicht. Sie zeigt: Elektroautos holen in Sachen Lebensdauer rasant auf. Moderne Elektrofahrzeuge erreichen inzwischen eine durchschnittliche Nutzungsdauer von 18,4 Jahren.

Damit liegen sie fast gleichauf mit Benzinern, die im Schnitt 18,7 Jahre genutzt werden. Dieselautos, die eigentlich als besonders langlebig gelten, schneiden mit durchschnittlich 16,8 Jahren sogar schlechter ab. Grundlage der Untersuchung sind fast 300 Millionen Datensätze britischer Fahrzeuguntersuchungen, die eine deutliche Verbesserung der Zuverlässigkeit von Elektroautos dokumentieren.

Elektrofahrzeuge: Schnelle technologische Fortschritte

Frühere Elektrofahrzeuge litten oft unter einer geringen Reichweite und einer höheren Ausfallquote. Die Studie zeigt jedoch, dass sich die Zuverlässigkeit von Elektroautos mittlerweile deutlich schneller verbessert als bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren. So sinkt die Wahrscheinlichkeit eines Totalausfalls bei Elektroautos pro Jahr etwa doppelt so schnell wie bei Benzinern und sogar sechsmal schneller als bei Dieselfahrzeugen. Besonders Fortschritte in der Batterie- und Fahrzeugtechnologie tragen dazu bei.

Wirtschaftliche Vorteile und niedrige Betriebskosten

Auch bei der Fahrleistung zeigen sich Elektroautos konkurrenzfähig: Sie legen im Durchschnitt rund 200.000 Kilometer zurück – mehr als Benziner (187.000 Kilometer), aber weniger als Diesel (257.000 Kilometer). Besonders positiv wirken sich die niedrigen Betriebskosten aus: Die Wartungskosten betragen pro Kilometer nur etwa fünf Cent, während Verbrenner etwa das Doppelte kosten.

Die längere Lebensdauer der Elektrofahrzeuge verbessert nicht nur die Wirtschaftlichkeit, sondern auch die Umweltbilanz. Die höheren Emissionen, die bei der Herstellung von Elektroautos anfallen, amortisieren sich durch die längere Nutzung.

Marktentwicklung bleibt herausfordernd

Trotz dieser positiven Entwicklungen zeigt sich die Marktlage nicht überall stabil. Im Jahr 2024 verzeichnete der Elektroauto-Markt in Österreich zuletzt einen Rückgang: Die Neuzulassungen sanken um sechs Prozent auf 44.622 Fahrzeuge. Der Hauptgrund liegt im Rückgang der Flottenkäufe durch Unternehmen, die üblicherweise einen großen Anteil der E-Auto-Zulassungen ausmachen. Im privaten Bereich hingegen stieg die Nachfrage im selben Zeitraum leicht an.

Österreichische Branchenvertreter:innen warnen, dass dieser Rückgang die Einhaltung der verschärften EU-Flottengrenzwerte erschwert. Um die neuen CO₂-Ziele von 93,6 Gramm pro Kilometer zu erreichen, müsste der Anteil von Elektroautos deutlich steigen. Ohne staatliche Unterstützung könnte dies jedoch schwierig werden. Die mögliche blau-schwarze Regierung in Österreich plant, Klimaförderungen für Elektroautos zurückzufahren – eine Entscheidung, die nicht nur die Anschaffung von Elektroautos, sondern auch den Ausbau der Ladeinfrastruktur bremsen könnte.