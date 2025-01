Embedded Finance-Scale-up Swan holt 42 Millionen Euro

Der französische Fintech-Spezialist Swan hat seine Series-B-Finanzierungsrunde um weitere 42 Millionen Euro aufgestockt. Die von Eight Roads Ventures angeführte Runde wurde von bestehenden Investoren wie Lakestar, Accel, Creandum, Hexa und BPI France unterstützt. Das 2019 in Paris gegründete Unternehmen festigt damit seine Position als führender Anbieter für eingebettete Finanzdienstleistungen in Europa.

Swan ermöglicht es Unternehmen, Bankdienstleistungen in ihre eigenen Produkte zu integrieren, ohne selbst eine Banklizenz zu benötigen. Das Geschäftsmodell zielt besonders auf Software-Anbieter ab, die ihren Kunden Zahlungsfunktionen und Kontoführung direkt in ihre Plattformen einbetten möchten. Zu den Referenzkunden gehören unter anderem die Buchhaltungssoftware Pennylane und die Freelancer-Plattform Indy.

Der Markt für Embedded Finance wird global auf 185 Milliarden Dollar geschätzt, wovon 72 Milliarden Dollar auf Europa entfallen. Bislang sind erst etwa 20 Prozent dieses Potenzials erschlossen. Durch die Integration von Finanzprodukten können Unternehmen zusätzliche Einnahmequellen erschließen und gleichzeitig die Kundenbindung erhöhen.

Neue europäische Märkte im Fokus

Swan hebt sich im Markt durch seine selbst entwickelte Core-Banking-Infrastruktur und sein regulatorisches Framework hervor. Das Unternehmen übernimmt für seine Kunden sämtliche Compliance-Aufgaben wie KYC und Risikomanagement. Lokale IBANs und länderspezifische Zahlungslösungen erhöhen dabei die Nutzerakzeptanz.

Die Wachstumszahlen des Unternehmens sind stolz: Seit der letzten Finanzierungsrunde verzeichnete Swan ein Umsatz- und Transaktionsvolumenwachstum von 250 Prozent. Die Anzahl ausgegebener Karten stieg um 370 Prozent. Mit der neuen Finanzierung will Swan seine Präsenz in wichtigen europäischen Märkten wie Italien ausbauen und seine Banking-Lösungen speziell für kleine und mittlere Unternehmen weiterentwickeln. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf maßgeschneiderten Kartenprogrammen.

Das Unternehmen plant 85 Neueinstellungen und verarbeitet derzeit monatliche Transaktionen im Wert von über 1,5 Milliarden Euro für mehr als 150 Firmenkunden. Swan ist als Finanzinstitut von der französischen Bankenaufsicht ACPR reguliert und Principal Member von Mastercard.

Die Finanzierungsrunde für das französische Embedded-Finance-Startup kommt zu einem Zeitpunkt, an dem es seine deutschen Mitbewerber eher schwer haben Solaris aus Berlin wurde nach einer Restrukturierung mehrheitlich nach Japan an den Finanzdienstleister SBI Holdings verkauft, das InsurTech Element aus Berlin ist diese Woche in die Insolvenz gefallen.