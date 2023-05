Jetzt steigt auch Enpal ins Wärmepumpen-Business ein

Was in den Vorjahren die Solaranlage war, ist 2023 die Wärmepumpe. Nach dem Verkauf des Wärmepumpen-Marktführers Viessmann an den US-Konzern Carrier Global und den Stop von Ölheizungen beim größten deutschen Heizungsinstallateur thermondo zugunsten der Wärmepumpe kann auch das Berliner Solar-Unicorn Enpal nicht länger aus dem Geschäft verbleiben. Neben einer Kaufoption soll auch später eine Mietoption dazukommen. In einer ersten Testphase wurden bereits hunderte Wärmepumpen verbaut, 4.000 weitere sollen bis Jahresende folgen.

Bei einem Event am Mittwoch Abend wurde der Einstieg ins Geschäft mit Wärmepumpen durch CEO Mario Kohle verkündet. Partner dabei werden die Hersteller Bosch aus Deutschland und Daikin aus Japan sein, Geräte zum Kaufen sind ab einem Preis von 26.900 Euro erhältlich. Das Attraktive daran ist in Deutschland derzeit, dass bis zu 35 Prozent des Kaufpreises staatlich gefördert werden können. Bei Enpal sieht man den Einstieg ist Geschäft mit Wärmepumpen als Ergänzung zu PV-Anlage und Stromspeicher, um Haushalte komplett in Sachen Energie und Wärme servicieren zu können.

In Deutschland, wo Enpal aktiv ist, findet derzeit ein starker Umbruch statt. In Reaktion auf Klimakrise und Abhängigkeit von Russland in Sachen Öl und Gas sieht das neue Gebäudeenergiegesetz (GEG) vor, dass ab Anfang 2024 nur noch Heizungen verbaut werden dürfen, die zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Öl- und Gasheizungen dürfen demzufolge nicht mehr installiert werden. Dafür rüstet sich nun die gesamte Branche und bringt sich in Stellung – so auch Enpal.