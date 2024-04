Erfolgsgeschichten & Investor:innen: Trending Topics launcht Founders Guide 2024

Wir starten ins Magazin-Jahr 2024 mit der insgesamt dritten Ausgabe unseres Founder Guides. Trending Topics veröffentlicht heute die erste Printausgabe des Jahres – bis Dezember werden es dann sechs Magazine sein. Der erste Schwerpunkt gehört traditionell den Gründer:innen: Auf 60 Seiten beleuchten wir die Erfolgsgeschichten zahlreicher heimischer Startups und Scale-ups. Und: Wir stellen einige der prominentestes Investor:innen des Landes vor.

60 Seiten Founder im Fokus

Gründer:innen in den Mittelpunkt: Wir stellen erfolgreiche Startups vor und wollten wissen, wie es den Unternehmen in den letzten Monaten ergangen ist. Gleiches gilt für die heimischen Scale-ups. Wie empfanden sie das Jahr 2023? Was ist für 2024 geplant? Und welche Trends und Innovationen sehen unsere Investor:innen und Gründer:inne auf dem Vormarsch? Das und mehr versuchen wir in Interviews und Hintergrundartikeln zu beantworten. Und: Wir haben uns angesehen, wie Magic.dev in Rekordzeit zu einem der Hoffnungsträger in Sachen Generative AI werden konnte – und wie zwei Wiener Gründer ihren Weg machen.

Jungfirmen und Inhalte im Heft

Magic.dev

REEduce

Wormsystems

Goldblatt

Holloid

Oktav, Tonestro

mySproggy

Radish

Biomotion

refurbed

Xund

Inoqo

Enpulsion

Metaloop

Hans(wo)men

Speedinvest

Loonshot

ROI Ventures

Gateway Ventures

smartworks

Tauros

Fund F

Kinled

Calm/Storm

PUSH Ventures

Für die Gestaltung haben wir uns virtuelle Hilfe geholt, mehrere KIs haben sich (mit unserem Art Director) um die optische Umsetzung gekümmert. Der Report wird am 04. April an Abonnent:innen unseres Vertriebspartners DerStandard verschickt, liegt in ausgewählten Startup-Spaces in Wien und den GründerCentern der Erste Bank auf und steht auch als digitaler Download als PDF kostenlos zur Verfügung. Wir wünschen viel Spaß bei der Lektüre!