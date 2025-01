Erster E-Ferrari auf Testfahrt gesichtet

Der wohl bekannteste italienische Automobilhersteller lässt aufhorchen. Ein vollelektrischer Ferrari wurde nun erstmals auf den Straßen Italiens nahe des Werks in Maranello erspäht. Der Prototyp war zwar völlig mit Folie beklebt, dennoch lässt sich erahnen, auf welches Design Ferrari abzielt. Das Auto erinnert nicht an einen Sportwagen, sondern wirkt wie eine kompaktere Version des hauseigenen SUVs Purosangue.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Fake-Sounds sollen für das typische Ferrari-Feeling sorgen

In dem Video fällt das unverkennbar röhrende Motorengeräusch eines Ferrari auf. Um dieses zu erzeugen, greift die Fahrzeugschmiede auf ein Soundsystem zurück, das einen hochgezüchteten Verbrennungsmotor imitiert. Das System befindet sich noch in der Entwicklungsphase, daher ist unklar, wie das fertige Serienmodell klingen wird. Bei einem Hersteller mit einer derart hohen Reputation wie Ferrari dürften die Erwartungen an die Sound-Attrappe hoch ausfallen.

Details und Name noch unbekannt

Ferrari wird voraussichtlich am Ende des Jahres ihr elektrisches Modell vorstellen und im Jahr 2026 auf den Markt bringen. Konkrete Hinweise auf die Namensgebung gibt es bislang nicht. Auch Angaben zu den technischen Daten wurden noch nicht veröffentlicht.

E-Ferrari könnte 500.000 Euro kosten

Die lang erwartete Präsentation steht zwar noch aus, dennoch sollten sich Fans der italienischen Kultmarke laut Insider-Quellen auf Preise ab 500.000 Euro einstellen. Es bleibt abzuwarten, ob Ferrari eine potenzielle Zielgruppe mit dem neuen Gefährt überzeugen wird.