Ethereum-Boom: Plötzlicher Sinneswandel in der US-Politik?

Eigentlich hätte man bis vor kurzem mit einem baldigen Angriff der mächtigen US-Börsenaufsicht SEC auf Ethereum gerechnet. Die Behörde, deren Chef Gary Gensler nur Bitcoin als echte dezentrale Kryptowährung gelten lässt und alle anderen als digitale Aktien von Startups betrachtet, soll schon eine Untersuchung von Ethereum hinsichtlich der Wertpapier-Frage eingeleitet haben. Würde diese Frage bejaht werden, dann wäre ETH möglicherweise illegal auf den Markt gebracht worden, mit dramatischen Konsequenzen für alle abwärts von Vitalik Buterin, die Token gehandelt haben.

Und dann plötzlich der Sinneswandel. Eben jene SEC, die in den vergangenen Jahren ziemlich aggressiv gegen Krypto-Token und Firmen, die damit arbeiten, vorging, hat plötzlich jene Finanzunternehmen, die Ethereum Spot-ETFs auf den Markt bringen wollen, aufgefordert, wichtige Einreichungen dafür zu aktualisieren – es handelt sich dabei um die so genannten 19b-4-Einreichungen. Zwar seit Jänner 2024 Bitcoin-Spot-ETFs in den USA und damit an der mächtigen Wall Street erlaubt, doch eigentlich haben nicht viele damit gerechnet, das bald auch börsengehandelte Fonds für Ethereum von der SEC erlaubt werden. Solange die Wertpapier-Frage zu ETH nicht geklärt ist, schien es unwahrscheinlich, dass die Börsenaufsicht ETFs, in denen ETH-Token stecken, erlaubt.

Nun sind diese 19b-4-Einreichungen kein Garant dafür, dass Ethereum Spot ETFs auch wirklich zugelassen werden. Die Aufforderung zur schnellen Aktualisierung aber hat die Krypto-Welt gleich einmal dazu veranlasst, ETH in die Höhe zu schicken. Mit etwa 3.800 Dollar ist Ethereum zwar noch etwa 23 Prozent von seinem eigenen Allzeithoch von 4.891 Dollar im November 2021 entfernt. Jedoch hat sich der Preis innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt – und zwar ohne dass es eine Zulassung von ETFs oder ein großes Ereignis wie das Halving bei Bitcoin gab. Würden die Ethereum Spot ETFs wirklich kommen, wäre ein neues Allzeithoch wahrscheinlich – und das würde ETH bei 5.000 Dollar je Token und mehr bedeuten.

Trump akzeptiert seit Dienstag Krypto-Spenden

Vom großen Angstgegner zum Wegbereiter – was könnte hinter dem plötzlichen Sinneswandel bei der SEC stecken? Noch ist gar nicht klar, ob die US-Börsenaufsicht wirklich Ethereum-Fonds zulässt – würde sie das machen, dann müsste sie parallel dazu die mutmaßlichen Untersuchungen gegen Ethereum einstellen.

Nun wird spekuliert, dass der US-Wahlkampf dahintersteckt. Quasi-Kandidat Donald Trump hat sich bei Krypto-Anhänger:innen bereits beliebt gemacht. Er nimmt seit Dienstag dieser Woche nicht nur Wahlspenden auch in Form von Kryptowährungen entgegen (Bitcoin, Ethereum, Solana, SHIBA INU, Dogecoin, XRP) entgegen, sondern ließ auch durchblicken, dass er Bitcoin eher nicht strenger regulieren würde, würde er zum zweiten Mal US-Präsident werden. „Ich bin unsicher, ob ich Bitcoin zum jetzigen Zeitpunkt abschaffen möchte“, sagte er im März. Durch die Annahme von Krypto-Wahlkampfspenden hat er nun ziemlich klar Stellung bezogen.

Der vermutete Sinneswandel der SEC in Bezug auf Ethereum wird nun als Antwort der Biden-Regierung auf Trumps Krypto-Coup im Wahlkampf gedeutet. Die USA sind eines der Länder mit der größten Krypto-Adoptionsrate, je nach Studie sind es zwischen 13 und 17 Prozent der Bevölkerung, die Krypto-Assets besitzen. Wenn nun Trump mit dieser Zielgruppe liebäugelt, dann muss auch Biden etwas tun, um sich bei ihnen beliebt zu machen – immer wird jede Stimme in einem der wohl spannendsten und engsten Wahlkämpfe der US-Geschichte zählen – und damit auch die Stimmen jener, die sich entsprechende Rahmenbedingungen für Krypto-Assets wünschen – Ethereum-Spot-ETFs zum Beispiel.