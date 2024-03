Ethereum: Erfolgreiches Dencun-Upgrade läutet neue Ära ein

Als Endnutzer hat man es gar nicht bemerkt, aber im Hintergrund ist alles glatt gelaufen: Das länger angekündigte und getestete Dencun-Upgrade der Ethereum-Blockchain ist reibungslos über die Bühne gegangen. Zwar wird man kurzfristig bei der Nutzung von Ethereum sowie Layer-2-Lösungen der Blockchain nicht bemerken, aber mittelfristig ist das Update schon ein Meilenstein.

Auf den Kurs von ETH hat das Dencun-Upgrade aktuell keinen Einfluss, Ethereum wird in den vergangenen 24 Stunden konstant bei etwa 4.000 Dollar gehandelt. Im Vorfeld, als das Upgrade immer näher kam, hat der Preis von Ethereum ordentlich angezogen – seit Jahresbeginn etwa ist ETH um satte 70 Prozent gewachsen, innerhalb des letzten Jahres sogar um 135 Prozent. Daran mag nicht nur Dencun schuld sein, denn generell befindet sich der Krypto-Markt vor allem rund um starke Bitcoin-Zugewinne wieder im Aufwind.

Aber zurück zu Dencun. Das Upgrade bereitet den Weg von Ethereum, das 2022 von Proof of Stake zu Proof of Work wechselte, in Richtung Sharding. Dieses schon seit vielen Jahren angestrebte Konzept sieht vor, dass nicht mehr die gesamte Blockchain von allen Knoten gerechnet werden muss, sondern dass es viele Shardchains nebeneinander gibt. Dadurch soll möglich werden, dass hunderttausende Transaktionen gleichzeitig gemacht werden können, anstatt nur wie heute 15 pro Sekunde. In Folge würde das helfen, die Transaktionsgebühren deutlich zu senken.

Das wichtigste technische Upgrade der Krypto-Welt 2024 wird aber Mitte April stattfinden, wenn Bitcoin sein nächstes Halving durchführt. Dann wird die Menge neuer BTCs zur Belohnung der Miner halbiert, es könnte damit als zu Engpässen beim verfügbaren Angebot kommen. Diese Situation trifft auf erhöhte Nachfrage an der Wall Street aufgrund der boomenden Bitcoin-ETFs. Diese haben sich seit dem Launch im Jänner 2024 stark entwickelt.