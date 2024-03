Ethereum: Wie es mit dem Krypto-Silber weitergeht

Bitcoin hat es kürzlich geschafft, ein neues Allzeithoch zu erreichen, und damit starke Impulse in den restlichen Markt geschickt. Was passiert nun bei der ewigen Nummer 2 am Markt, Ethereum? Auch da steht ein wichtiges Upgrade in wenigen Tagen an, dass viele Dinge bei der Blockchain ändern wird. Was das alles für Ethereum bedeutet, darüber sprechen wir heute im Podcast mit Krypto-Experte Ed Prinz von DLT Austria.

Die Themen:

Ethereum vor dem Dencun-Upgrade

Was Dencun technisch bedeutet – und was nicht

Bringt das Upgrade günstigere Transaktionsgebühren

Ethereum geht Richtung Sharding

AI-Token – was ist dran am Hype?

