Ethereum-Preis explodiert: ETF-Gerüchte treiben Kurs auf 3.500 Dollar

Die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) hat jene Unternehmen angewiesen, wichtige Einreichungen für Ethereum Spot-ETFs zu aktualisieren. Laut Insidern deutet dies darauf hin, dass die Aufsichtsbehörde möglicherweise beabsichtigt, diese Anträge vor einer wichtigen Frist am Donnerstag zu genehmigen. Das alleine hat schon genügt, uim die Stimmung am Krypto-Markt schlagartig zu verbessern und insbesondere den ETH-Preis nach oben zu treiben.

Jedoch bedeutet die Aktualisierung der 19b-4-Einreichungen nicht automatisch eine Autorisierung der ETFs. Potenzielle Emittenten müssen zusätzlich ihre S-1-Anträge genehmigt bekommen, bevor die Produkte gehandelt werden können. Die Genehmigung der S-1-Dokumente ist nicht an eine Frist gebunden und könnte eine unbestimmte Zeit in Anspruch nehmen, so eine mit der Angelegenheit vertraute Person.

Ethereum-Preis reagiert auf ETF-Bewilligungsgerüchte

Der Preis von Ethereum sprang am Montag innerhalb von etwa 20 Minuten um 9% nach oben, von 3.143 auf 3.428 Dollar. Laut Daten von CoinGecko liegt der 24-Stunden-Anstieg bei 11% basierend auf dem aktuellen Preis von fast 3.500 Dollar. Neue Spekulationen, dass Spot-ETFs tatsächlich diese Woche genehmigt werden könnten, befeuerten den rasanten Preisanstieg.

Die Bloomberg-Analysten Eric Balchunas und James Seyffart schätzen die Wahrscheinlichkeit einer SEC-Genehmigung der Anträge ab dieser Woche nun auf 75%. Zuvor waren sie deutlich pessimistischer und sahen die Chancen bei nur 25%. „Wir hören heute Nachmittag Gerüchte, dass die SEC möglicherweise eine 180-Grad-Wende bei diesem zunehmend politischen Thema vollziehen könnte“, twitterte Balchunas.

Auswirkungen einer möglichen ETF-Genehmigung

Sollte die SEC tatsächlich grünes Licht für Ethereum Spot-ETFs geben, könnte dies bedeutende Auswirkungen auf den Kryptomarkt haben. ETFs würden institutionellen Investoren einen regulierten und bequemen Zugang zu Ethereum ermöglichen, ohne direkt die Kryptowährung selbst halten zu müssen.

Experten gehen davon aus, dass eine Genehmigung von Ethereum ETFs den Preis weiter nach oben treiben und zu erhöhter Liquidität und Akzeptanz führen würde. Allerdings bleibt abzuwarten, ob und wann die SEC eine endgültige Entscheidung treffen wird. Der Markt reagiert jedoch bereits jetzt äußerst sensibel auf jegliche Neuigkeiten und Gerüchte rund um mögliche Spot-ETF-Genehmigungen.