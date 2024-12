European Battery Academy: 100.000 Arbeitskräfte für Batterieindustrie ausgebildet

Im Zuge der Energiewende braucht die europäische Batterieindustrie jede Menge neue Fachkräfte. Diese aus- und weiterzubilden ist das Ziel des InnoEnergy Skills Institute. Als einer der führenden europäischen Anbieter für Aus- und Weiterbildung im Bereich der nachhaltigen Energie hat das Institut nun ein wichtiges Etappenziel erreicht. Mehr als 100.000 Arbeitskräfte haben die Programme seiner European Battery Academy abgeschlossen. Europa benötigt laut der Bildungseinrichtung für den Ausbau der Batteriekapazitäten 800.000 Arbeitskräfte bis 2025.

Batteriemanagement und -technik hoch im Kurs

Im Jahr 2022 ist die European Battery Academy im Auftrag der Europäischen Kommission entstanden. Sie fokussiert sich ganz auf die Anforderungen der Batteriebranche und ihrer Fachkräfte. Die Akademie bietet verschiedene individuelle Kurse an, die man in Zusammenarbeit mit hauseigenen Branchenexpert:innen entwickelt hat. Damit will man neue Talente für die Branche ausbilden und erfahrene Fachkräfte stets auf dem neuesten technischen Stand halten.

Am stärksten nachgefragt waren bislang Kurse für Ingenieur:innen und Techniker:innen. Alleine 27.000 Absolvent:innen besuchten Fortbildungen über Batteriemanagementsysteme und Batterietechnik. Auch Grundkurse zu allgemeinen Themen wie Batteriegrundlagen oder Batteriespeicher waren bis dato sehr gefragt. Die Akademie bietet ihre Kurse online oder in Form von Präsenzschulungen in 10 Sprachen europaweit an. 27.500 Personen wurden in Deutschland, 21.000 in Frankreich, 11.000 in Spanien und 8.000 in Polen bzw. Rumänien geschult.

European Battery Academy als Vorbild für Net-Zero-Akademien

„Für Europas Wettbewerbsfähigkeit ist es unerlässlich, europäische Arbeitskräfte mit den erforderlichen Kompetenzen auszustatten und sie durch Fortbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Veränderungen vorzubereiten. 100.000 ausgebildete Arbeitskräfte sind ein Meilenstein, der den Erfolg solcher Initiativen hervorhebt. Es muss jedoch noch viel geschehen, um Fachkräfte für die grüne Transformation zu qualifizieren. Die European Battery Academy hat die Messlatte für die Zusammenarbeit zwischen Industrie und Hochschulen neu gesetzt“, betont Oana Penu, Direktorin des InnoEnergy Skills Institute.

Hinter der European Battery Alliance stehen 13 Mitgliedstaaten und Regionen. Dazu zählen Spanien, Frankreich, Ungarn, die Region Göteborg, Rumänien, Bulgarien, Flandern, Wallonien, Irland, die Slowakei, Polen und Katalonien. Ebenfalls Teil der Alliance sind Industriepartnerschaften mit der ManpowerGroup und dem NIIT sowie ein Netzwerk von 4.000 lokalen Ausbilder:innen. Die Battery Academy will ein Vorbild für zukünftige Net-Zero-Akademien sein. Sie hat den Grundstein für die European Solar Academy gelegt, die 2024 gestartet ist.

Bildungseinrichtung will ganzheitlicher werden

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Aus- und Weiterbildung von über 100.000 Teilnehmenden werden sich die European Battery Academy und ihre Partner nun in einem ganzheitlichen Ansatz auf Rekrutierungsprozesse, Einarbeitung und Personalsicherung konzentrieren. Dadurch wollen sie den Bedürfnissen der Industrie über Fortbildungen hinaus gerecht werden.

InnoEnergy hat die Europäische Kommission mitgegründet. Sie ist in den Niederlanden beheimatet und verfügt über ein Portfolio von mehr als 200 Unternehmen, die bis 2030 einen geschätzten Umsatz von 110 Mrd. Euro erwirtschaften und kumulativ 2,1 Mrd. Tonnen CO2-Emissionen einsparen werden. Insgesamt haben diese Unternehmen bis heute mehr als 9,7 Mrd. Euro

an Investitionen aufgebracht. Seit seiner Gründung hat InnoEnergy mehr als 7.000 Startups evaluiert, mehr als 300 Produkte auf den Markt gebracht und seine Portfoliounternehmen bei der Anmeldung von mehr als 370 Patenten unterstützt.